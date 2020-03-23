Magazin Ayşegül Yıldız: İbrahim Bey ile görüşüyorum

Ayşegül Yıldız: İbrahim Bey ile görüşüyorum

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Ayşegül Yıldız: İbrahim Bey ile görüşüyorum

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız konuk oldu.Yaşamını Bursa’da mimarlık yaparak sürdüren Yıldız, merak edilenlerini anlattı.

23 Mart 2020, Pazartesi 14:29 Son Güncelleme:
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İşte Ayşegül Yıldız’ın açıklamalarından satır başları…

  • İbrahim ‘Narcos’ dizisi montajını izledim. Çok başarılı olmuş, çok eğlenceli. Daha önce de vardı bu tarz işler. Kendisi de böyle şeylerden keyif alır sever.
  • İbrahim Bey ile konuşuyoruz, sağlını falan soruyorum. Bizim aramızda bir problem yok.
  • Kozmetik ürünleri tercih etmiyorum, genetik olarak şanslı insanlardanım. Yüzüme sadece nemlendirici kremler sürüyorum.


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