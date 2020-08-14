2002 Miss Turkey dördüncüsü Ayşegül Yıldız 2011’de evlenip 2013’te boşandığı İbrahim Tatlıses’ten olan kızı Elif Ada ile Bursa’da yaşıyordu. Anne-kız sezonu haziranda Çeşme’de açmış, sonra Bodrum’a geçmişti. Önceki gün Türkbükü’ndeki Ganj Beach’teydiler. Yıllar sonra ilk kez mayo ile görüntülenen eski oyuncu, formundan hiçbir şey kaybetmemişti.

Sulu şaka

Ayşegül Yıldız, 6 yaşındaki kızı ile iskelede sakalaşmaya başladı. Daha doğrusu; Elif Ada annesini denize girmek üzereyken bir anda ıslattı. Ayşegül Yıldız hemen kendini suya attı. Sonra kızını da kolundan çekip yanına aldı. Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada için İbrahim Tatlıses ile dostça görüşmeye devam ediyor.