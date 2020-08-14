Magazin Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile Bodrum'da

Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile Bodrum'da

Magazin

Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile Bodrum'da

Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses’ten olan kızı Elif Ada ile Bodrum'da tatil yapıyor. Yıllar sonra ilk defa mayo ile görüntülenen Yıldız düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Ali KESER / POSTA

14 Ağustos 2020, Cuma 07:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

2002 Miss Turkey dördüncüsü Ayşegül Yıldız 2011’de evlenip 2013’te boşandığı İbrahim Tatlıses’ten olan kızı Elif Ada ile Bursa’da yaşıyordu. Anne-kız sezonu haziranda Çeşme’de açmış, sonra Bodrum’a geçmişti. Önceki gün Türkbükü’ndeki Ganj Beach’teydiler. Yıllar sonra ilk kez mayo ile görüntülenen eski oyuncu, formundan hiçbir şey kaybetmemişti.

Sulu şaka

Ayşegül Yıldız, 6 yaşındaki kızı ile iskelede sakalaşmaya başladı. Daha doğrusu; Elif Ada annesini denize girmek üzereyken bir anda ıslattı. Ayşegül Yıldız hemen kendini suya attı. Sonra kızını da kolundan çekip yanına aldı. Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada için İbrahim Tatlıses ile dostça görüşmeye devam ediyor.

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
14 Ağustos 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Havası sert denizi hoyrat Karadeniz
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ajda Pekkan lüks villasını yeniden satışa çıkardı