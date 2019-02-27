Aysel Kandemir kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
PTT'nin yeni Genel Müdürü Aysel Kandemir oldu. Daha önce BTK Başkan Yardımcılığı yapan Aysel Kandemir'ın bu göreve getirilmesinin ardından hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı.
PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevinden alınarak Aysel Kandemir bu göreve getirildi. Bu flaş değişikliğin ardından Aysel Kandemir'in biyografisi merak edildi ve "Aysel Kandemir kimdir?" sorusuna yanıt arandı.
AYSEL KANDEMİR KİMDİR?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Aysel Kandemir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı görevine getirildi.
Kayseri doğumlu olan yeni Kandemir evli ve 2 çocuk annesidir.
Üniversite öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde(ODTÜ) yapmıştır. ODTÜ'de Mühendislik Fakültesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.
Üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek lisansını 'Bilişim Hukuku' alanında yapmıştır. Yüksek Lisansını Ankara Haccettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapmıştır.