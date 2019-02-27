Aysel Kandemir kimdir? Kaç yaşında ve nereli? PTT'nin yeni Genel Müdürü Aysel Kandemir oldu. Daha önce BTK Başkan Yardımcılığı yapan Aysel Kandemir'ın bu göreve getirilmesinin ardından hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı.