Türkiye Aysel'in ölümündeki sır aydınlandı, kocası serbest bırakıldı

Aysel'in ölümündeki sır aydınlandı, kocası serbest bırakıldı

Türkiye

Aysel'in ölümündeki sır aydınlandı, kocası serbest bırakıldı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde başından vurulan Aysel Y.'nin (36) intihar ettiği ortaya çıktı.​ Aysel Y.'yi öldürdüğü şüphesiyle adliyeye sevk edilen Metin Y., adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

23 Ocak 2022, Pazar 15:50 Son Güncelleme:
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Olay, 21 Ocak'ta gece saatlerinde Esenli Mahallesi, Lise Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Metin Y., eşi Aysel Y.'nin uyuduğu odadan gelen silah seslerini duyunca kalktı. Odaya giden Metin Y., eşini kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Aysel Y., kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İNTİHAR ETMİŞ

Daha önce uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden yaklaşık 1,5 yıl önce tahliye edildiği belirtilen Metin Y., cinayet şüphesi gözaltına alındı. Kriminal inceleme sonrası Aysel Y.'nin tabancaya intihar ettiği tespit edildi.



SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Metin Y. de sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Metin Y., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

'BEN ÖLDÜRMEDİM'

Metin Y.'nin polise verdiği ifadesinde, olay sırasında uyuduğunu söyleyerek "Evde uyuyordum. Silah sesini duymam üzerine kalktım, diğer odaya yöneldim. Burada eşimin intihar ettiğini fark ettim. Ben öldürmedim" dediği belirtildi.

Öte yandan Aysel Y.'nin cenazesi ise otopsi işlemi sonrası toprağa verileceği Tokat'a gönderildi. Aysel Y.'nin kapsamlı otopsi raporu beklenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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