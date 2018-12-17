Ayşen Gruda 10 gündür hastanede!

10 gündür hastanede tutulan usta sanatçı Ayşen Gruda'nın sağlık durumuyla ilgili son açıklama yapıldı.

Dr. Ergün Kasapoğlu, tedavinin bir süre daha devam edeceğini söyledi:

''Sanatçımız mide kanaması şüphesi ile geldiği hastanede tedavi altına alındı.

Yapılan tetkikler sonrasında kan değerlerinin dengelenmesi amacıyla kan verildi.

Şu an için durumu stabil, odasında dinleniyor ve tedavisi devam ediyor.

Yakın bir süreçte taburcu olmasını öngörmüyoruz.''

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Posta.com.tr'nin hastaneden aldığı bilgilere göre Ayşen Gruda'nın durumu ciddiyetini koruyor ve sıkı bir şekilde tedavisine devam ediliyor. Yoğun bakım süreci ise şu an için söz konusu değil.

SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Derindere Hastanesi'nden yapılan açıklamada "Sevgili Ayşen Gruda'nın hastanemizde tedavisi devam etmektedir. Mide kanaması şikayetiyle hastanemize başvuran Sevgili Ayşen Gruda'nın genel sağlık durumu ile ilgili basın açıklaması 18 Aralık 2018 Salı günü saat 11.30'da hastanemizde yapılacaktır" denildi.

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

Ayşen Gruda, 30 Kasım1945 tarihinde Erman Ailesi'nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı.

Ayşen Gruda, Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında "Kongre Eğleniyor" adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi'nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Bu evlilik uzun sürdü. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda'dan boşandıktan sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü.

Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit'le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.

Ayşen Gruda "Mum Söndü", "Deve Kuşu Kabare", "Hababam Sınıfı Müzikali", "Yedi Kocalı Hürmüz" gibi kabare ve müzikallerde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada "Tosun Paşa", "Süt Kardeşler", "Şabanoğlu Şaban", "Hababan Sınıfı", "Neşeli Günler" gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı.

2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı "Pek Yakında" adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur,Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.



