Ayşen Gruda, geçen hafta cuma günü fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması şikayetiyle hastaneye başvuran Ayşen Gruda’nın kızı Elvan Gruda sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte o açıklama...

"Annem Ayşen Gruda tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Son evre pankreas kanseri ve karaciğer metastazı ile karşı karşıyayız. Bu hastalıkla 1 yıldır mücadele ediyoruz. Ancak, pankreas kanseri sinsi bir yapıda olduğu için son evrede kendini belli etti. Çok değerli doktorumuz Ergün Kasapoğlu yaşam süresini ve kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için büyük emek sarf etti. Hastane Derindere, tüm imkanlarını seferber ederek son derece özenli bir bakım yürütmekte.

'HER AN BAŞINDAYIZ'

Biz ailesi olarak her an başındayız. Tıbbi açıdan durumu detaylı bir şekilde doktorları tarafından açıklanacaktır. Başka hiçbir bilgiye itibar etmeyiniz. Enfeksiyon riski olduğu için yoğun bakıma kimse alınamıyor. Ancak biliyoruz ki, bütün sanat dünyası, dostları, sevenleri, tüm Türkiye bizimle. Herkese çok teşekkür ediyoruz."





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