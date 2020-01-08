Ankara’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden anestezi teknisyeni Ayşe Karaman’ın (25), sanık doktor Özgür Tarhan’ın (46) evindeki internet ağına bağlandığı ortaya çıktı. Doktorun avukatları, “Ortada cinayet yok” diyerek tahliye talep etti.

Otopside kanında iki ilaç tespit edilen Ayşe Karaman’a ilaçları enjekte ettiği iddia edilen Özgür Tarhan’ın tasarlayarak öldürmek suçundan yargılanmasına dün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

"Takıntı haline getirmişti"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ayşe Karaman’ın arkadaşı Tuğçe A. şunları anlattı: “Ayşe ölümünden önce, Özgür Tarhan’ın P... isimli ilacı birkaç kez kendisine verdiğini anlatmıştı. Ben de, ‘Bak Michael Jackson da bu ilaçtan ölmüş. Koskoca sanatçının doktorundan Özgür daha mı iyi biliyor’ dedim. Ayşe bana Özgür’ün kendisini bunalttığını söylüyordu. Ayşe’ye ‘günaydın aşkım, iyi geceler aşkım’ diye karşılıksız mesajlar atıyordu. Takıntı haline getirmişti.”

Cinayet olmadığı öne sürüldü

Hakkındaki iddiaları reddeden sanık Tarhan ise P..., F... isimli ilaçları vermediğini iddia etti. Duruşmaya damga vuran gelişme ise bilirkişi raporu oldu. Raporda, Karaman’ın olay günü yanında iki telefon bulunduğu, telefonların birinin saat 04.20’de internete bağlandığı tespiti yapıldı. O sırada sanığın evde bulunmadığını iddia eden avukatı, rapora göre olayın cinayet olmadığını öne sürdü.



