Siyaset Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP'den suç duyurusu

Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP'den suç duyurusu

Siyaset

Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP'den suç duyurusu

AK Parti, MHP ve BBP, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) sözleriyle tepki çeken gazeteci Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusunda bulundu.

11 Şubat 2022, Cuma 12:04 Son Güncelleme:
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AK Parti, MHP ve BBP, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadelerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Arslan’ın Halk TV'deki programında Türk Mukavemet Teşkilatı’na (TMT) yönelik “Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu” ifadeleri sebebiyle hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Arslan’ın bu sözlerine başta TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere birçok siyasiden tepki göstermişti. Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de, Halk TV programcısı Ayşenur Arslan’ın sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK'TEN SORUŞTURMA

Arslan, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" demişti. RTÜK, Arslan'ın bu ifadeleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

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