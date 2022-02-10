Ayşenur Arslan'ın TMT sözlerine Numan Kurtulmuş'tan tepki
Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili sözlerine AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tepki gösterdi. Kurtulmuş, 'Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında sarfedilen bilinçsiz, cahilane ve kötü niyetli ifadeleri kınıyorum.' dedi.
10 Şubat 2022, Perşembe 15:43 Son Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında sarfedilen bilinçsiz, cahilane ve kötü niyetli ifadeleri kınıyorum" dedi.
Sosyal medyadan Ayşenur Arslan'ın sözlerine tepki gösteren Kurtulmuş, "Kıbrıs Müslüman Türk toplumunun varoluş ve bağımsızlık mücadelesinin kurucu unsurlarından Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında sarf edilen bilinçsiz, cahilane ve kötü niyetli ifadeleri kınıyor, Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.
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