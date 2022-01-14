Türkiye Ayşenur’un babası feryat etti: Oğlumu da böyle vermesinler

Ayşenur’un babası feryat etti: Oğlumu da böyle vermesinler

Türkiye

Ayşenur’un babası feryat etti: Oğlumu da böyle vermesinler

Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur’un cenazesi biyolojik babası olduğunu ispat edebilmek için DNA testi veren Erdi Karakiraz’a teslim edildi. Acılı baba, kızının cenazesine sarılarak feryat edip, "Kızımın cenazesini verdiler, oğlumu da böyle vermesinler" dedi.

14 Ocak 2022, Cuma 20:01 Son Güncelleme:
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Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur Kazık, annesi Kader K. tarafından yatağında ölü bulunmasının ardından anne Kader K. ve dayı Hızır Tunç Ç. önce gözaltına alındı, ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayşenur’un nüfus kayıtlarında Erdoğan Kazık’ın üzerine kayıtlı olması üzerine Erdi Karakiraz ve Erdoğan Kazık’a DNA testi yapıldı. Ayşenur’un cenazesi ise iki gün boyunca kimse tarafından alınmadı. Biyolojik baba olduğunu iddia eden Erdi Karakiraz’ın girişimleri ve anneanne Yüksel K.’nın şehri terk etmesinin ardından savcılık Ayşenur’un cenazesinin Karakiraz tarafından alınabileceğine izin verdi.

Cenazeyi almak için Burdur Devlet Hastanesine gelen Erdi Karakiraz ve ailesi feryat etti. Ayşenur’un nüfus kayıtlarında anneanne ve üvey dedesinin üzerine kayıtlı olması üzerine aile üyeleri anneannenin de suç işlediğini belirterek Yüksel K.’nin evrakta sahtecilik yaparak çocuğu kendi üzerine aldığını belirtti.

Erdi Karakiraz ve Kader K.’nin bir diğer çocukları T.K., olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Erdi Karakiraz, "Bana oğlumu teslim edin. Kızımın ölüsünü aldım. Oğlumu da mı ben böyle alacağım. Ben oğlumu istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, minik Ayşenur’un cenazesinin Konya’nın Akşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İHA

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