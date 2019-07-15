Ayta Sözeri: Anam bu Sezen her yerde satıyor!

Şarkı aralarında dinleyicilerle sohbet eden Ayta Sözeri, ''1-2 tane Sezen Aksu şarkısı okuyacağım'' dedikten sonra, ''Anam bu Sezen de her yerde satıyor'' sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu.

Şarkıcı, daha sonra Minik Serçe'nin 'Ah İstanbul', 'Sen Ağlama' ve 'Her Şeyi Yak' parçalarını seslendirdi.

Sözeri'yi dinlemeye gelenler arasında Volkan-Zeynep Demirel, Esra Erol-Ali Özbir ve Ercan Saatçi de vardı.