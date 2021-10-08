Ayta Sözeri, Kırmızı Oda dizisiyle yeniden ekranlara dönüyor. Pek çok dizi ve sinema filminde oynayan isim, Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterine hayat veriyor. Kırmızı Oda’nın 46. bölüm fragmanında kliniğe eğlenceli bir giriş yapan Keklik, Doktor Hanım tarafından da heyecanla karşılanıyor. İşte, Kırmızı Oda’da Keklik karakterini canlandıran Ayta Sözeri hakkında merak edilenler…

AYTA SÖZERİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ayta Sözeri, 31 Mart 1976 tarihinde o dönem Batı Almanya olarak adlandırılan bölgenin Nürnberg kentinde dünyaya geldi. 1984 yılında ailesiyle birlikte İzmir’e taşınan Ayta Sözeri, 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosunda Türk Müziği eğitimi de alan Ayta Sözeri, Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı. Hayat Bağları adlı diziyle de televizyon dünyasına giriş yaptı.

“Kayıp Şehir” dizisi ile iyi bir çıkış yakalayan Ayta Sözeri, Ulan İstanbul dizisiyle kariyerine devam etti. Ayta Sözeri’nin yer aldığı ilk filmlerden olan “Güneşi Gördüm” Singapur Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Cast Ödülü alırken, Emre Yalgın yönetmenliğinde çekilen “Teslimiyet” filmindeki rolü ile Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Seçici Kurul Oyunculuk Özel Ödülüne lâyık görüldü.

Son olarak, Gülse Birsel’in yazıp, Ozan Açıktan’ın yönettiği “Aile Arasında” filminde rol olan Sözeri, SİYAD Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü kazandı. Yurt içi ve yurt dışı konserlerine devam eden Sözeri, aynı zamanda "Benimle Söyle" isimli yarışma programında da jüri olarak görev aldı.

AYTA SÖZERİ’NİN OYNADIĞI DİZİLER ve FİLMLER

2017 Aile Arasında- Behiye

2015 Paramparça – Nezaket

2014 Ulan İstanbul – Umay

2012 Kayıp Şehir – Duygu

2012 Acayip Hikayeler – Cansu

2011 Papatyam – Şebnem

2010 Parmaklıklar Ardında – Mahkûm

2009 Kahramanlar – Arzu

2009 Akasya Durağı - Naciye, Zümrüt

2008 Dudaktan Kalbe – Mahkûm

2007 Kuzey Rüzgarı – Okşan

2006 - Arka Sokaklar – Aydan

2000 Hayat Bağları - Hapisane Müdürü

2000 Dadı – Şarkıcı



