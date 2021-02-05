Ayta Sözeri: Madonna olurdum
Ayta Sözeri, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu. İşte Almanya’da doğup 7 yaşındayken ailesiyle İzmir’e dönen Sözeri’nin açıklamalarından satırbaşları...
05 Şubat 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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- “Almanya’da kalıp bu işi orada yapsaydım Madonna olurdum.”
- “Telefonda konuştuğum birinin dedikodusunu yapmadan önce telefon kapandı mı diye 3 kere kontrol ederim.”
- “Sarhoşken yazdığım mesajların sabahında çoğu zaman pişmanlık yaşadım. Çünkü bakıyorum düzgün yazamamışım, karşıdaki anlamamış bir şey.“
- “Güzelliğime 10 üzerinden 10 veriyorum. Charlize Theron’a benziyorum.”
- “Yanımda mesajlaşan birinin telefonuna direkt bakarım. Madem görebiliyorum neden bakmayayım?
- “Üniversitede okurken devremülk sattım. Çok kötü evlerdi. Alan olduysa affetsin.”
- “Sezen Aksu beni Kınalıada’da izlemeye geldi. Bir dahaki hafta sonuna da yanında Harbiye’de sahneye çıkardı.”
- “Dünyanın her yerinde ayrımcılığa uğrayabilirsin. Öyle bir durumda genellikle salon kadını çizgimden çıkmamaya çalışıyorum.”