Magazin Ayta Sözeri: Madonna olurdum

Ayta Sözeri: Madonna olurdum

Magazin

Ayta Sözeri: Madonna olurdum

Ayta Sözeri, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu. İşte Almanya’da doğup 7 yaşındayken ailesiyle İzmir’e dönen Sözeri’nin açıklamalarından satırbaşları...

05 Şubat 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News
  • “Almanya’da kalıp bu işi orada yapsaydım Madonna olurdum.”
  • “Telefonda konuştuğum birinin dedikodusunu yapmadan önce telefon kapandı mı diye 3 kere kontrol ederim.”
  • “Sarhoşken yazdığım mesajların sabahında çoğu zaman pişmanlık yaşadım. Çünkü bakıyorum düzgün yazamamışım, karşıdaki anlamamış bir şey.“
  • “Güzelliğime 10 üzerinden 10 veriyorum. Charlize Theron’a benziyorum.”
  • “Yanımda mesajlaşan birinin telefonuna direkt bakarım. Madem görebiliyorum neden bakmayayım?
  • “Üniversitede okurken devremülk sattım. Çok kötü evlerdi. Alan olduysa affetsin.”
  • “Sezen Aksu beni Kınalıada’da izlemeye geldi. Bir dahaki hafta sonuna da yanında Harbiye’de sahneye çıkardı.”
  • “Dünyanın her yerinde ayrımcılığa uğrayabilirsin. Öyle bir durumda genellikle salon kadını çizgimden çıkmamaya çalışıyorum.”

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
5 Şubat 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Müzisyenler için işbirliği
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Michelin yıldızlı şefin derdi de Nusret olursa!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Hollywood’da bir Türk
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
1500 yıllık su sarnıcında kutlama
Bekir Saçar
Funda Duru
Instagram'ın ilham veren sanat profilleri
Funda Duru
Hande Kazanova
1 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
1 Şubat haftası ilişkilere dikkat!
Öner Döşer
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki sonrası kanama
Gökçen Erdoğan
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bülent Serttaş ve Didem Kınalı arasında neler oluyor?