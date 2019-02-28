Aytaç Arman kimdir?

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Aytaç Arman, 26 Şubat Salı günü kansere yenik düştü. Bu acı olay Türkiye'yi yasa boğdu. Dün sanatçıya anma töreni düzenlenirken Arman'ın naaşı bugün defnedilecek.

AYTAÇ ARMAN KİMDİR?

Oyuncu, 1949'da Adana'da doğdu. Erkek sanat enstitüsünden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi'nde okurken; 1969'da "Ekstra Ekspres" gazetesinin açtığı şikeli artist yarışmasında (yarışmanın birincileri önceden belirlenmişti) erkek adaylar arasında ikinci seçildi.

1971 yılında Ses dergisinin açtığı ciddi "Kapak Yıldızı Yarışması"nda, erkeklerde Tarık Akan'ın ardından ikinci seçilerek sinema oyunculuğuna ikinci sınıf rollerle başladı. Hemşehrisi Yılmaz Güney'in "Baba" filminde oynayarak dikkat çekti.

Kısa sürede başrol oyunculuğuna yükseldi. Sinemada ilk ödülünü 1981'de senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Düşman" adlı filmle Sinema Yazarları Derneği'nin "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü. Sinema kariyerinde, sıradan filmler yanında, dikkat çeken, festivallerde ödüller alan filmlerde rol aldı.

1974 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi İkinci Film Ödülü"ne lâyık görülen Süreyya Duru'nun yönettiği ve Bekir Yıldız'ın öyküsünden sinemaya uyarlanan "Bedrana" adlı filmde Perihan Savaş'la paylaştı. 1977 yılında baş rolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara Çarşaflı Gelin" 14'üncü Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" kazandı. 1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, baş rolünü oynadığı, Ömer Kavur'un "Gece Yolculuğu", "En İyi Film Ödülü"nü alırken, Aytaç Arman da "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. Bunları, sinema kariyerinde aldığı diğer ödüller takip etti. İlerleyen yıllarda oyunculuğunu, sinemanın yanında televizyon oyunculuğu ile sürdürdü.

ÖDÜLLERİ

25. Antalya Film Şenliği - 1988, "En İyi Erkek Oyuncu", Gece Yolculuğu

40. Antalya Film Şenliği - 2003, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", Gönderilmemiş Mektuplar

25. Siyad Türk Sineması Ödülleri - 2003, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", Gönderilmemiş Mektuplar

20. Londra Türk Film Festivali - 2015, Yaşam Boyu Başarı ödülü

FİLMOGRAFİSİ

Kara Para Aşk - 2014

Adını Feriha Koydum - 2011

Devrimden Sonra - 2011

Hacı - 2006

Candan Öte - 2006

Düşler ve Gerçekler - 2005

Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey - 2005

Sen Ne Dilersen - 2005

Perçem - 2004

Karşılaşma - 2002

Gönderilmemiş Mektuplar - 2002

Berivan - 2002

Öyle Bir Sevda ki - 2002

Melekler Evi - 2000

Bedel - 2000

Yüzleşme - 1999

Kıvılcım - 1999

Yılan Hikayesi - 1999

Akrebin Yolculuğu - 1997

Bir Umut - 1997

Kurtuluş - 1996

Yaban - 1996

Yer Çekimli Aşklar - 1995

Sahte Dünyalar - 1995

Buluşma - 1994

İz - 1994

Yolcu - 1994

Kurşun Adres Sormaz - 1992

Bekle Dedim Gölgeye - 1990

Gece Yarısı Vurgunu - 1990

Perili Köşk - 1990

Kantodan Tangoya - 1989

Av Zamanı - 1988

Gece Yolculuğu - 1987

Bir Avuç Gökyüzü - 1987

Biri Ve Diğerleri - 1987

Kadının Adı Yok - 1987

Uzun Bir Gece - 1986

İstek - 1986

Sıcak Tatlı Yaz - 1986

Fatmagül'ün Suçu Ne - 1986

Parmak Damgası - 1985

Adı Vasfiye - 1985

Sönmüş Ocak - 1980

Düşman - 1979

Fırat'ın Cinleri - 1977

Güneşli Bataklık - 1977

Ben Sana Mecburum - 1976

Bu Nasıl Dünya - 1976

Ne Haber - 1976

Nereye Arkadaş - 1976

Seni Sevmekle Suçluyum - 1976