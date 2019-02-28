Aytaç Arman kimdir?
Salı günü hayatını kaybeden sanatçı Aytaç Arman'ın naaşı bugün defnedilecek. Filmleriyle gönüllere taht kuran Arman'ın hakkındaki bilgiler bir kez daha gündem olmuş durumda... İşte Aytaç Arman'ın biyografisi...
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Aytaç Arman, 26 Şubat Salı günü kansere yenik düştü. Bu acı olay Türkiye'yi yasa boğdu. Dün sanatçıya anma töreni düzenlenirken Arman'ın naaşı bugün defnedilecek.
AYTAÇ ARMAN KİMDİR?
Oyuncu, 1949'da Adana'da doğdu. Erkek sanat enstitüsünden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi'nde okurken; 1969'da "Ekstra Ekspres" gazetesinin açtığı şikeli artist yarışmasında (yarışmanın birincileri önceden belirlenmişti) erkek adaylar arasında ikinci seçildi.
1971 yılında Ses dergisinin açtığı ciddi "Kapak Yıldızı Yarışması"nda, erkeklerde Tarık Akan'ın ardından ikinci seçilerek sinema oyunculuğuna ikinci sınıf rollerle başladı. Hemşehrisi Yılmaz Güney'in "Baba" filminde oynayarak dikkat çekti.
Kısa sürede başrol oyunculuğuna yükseldi. Sinemada ilk ödülünü 1981'de senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Düşman" adlı filmle Sinema Yazarları Derneği'nin "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü. Sinema kariyerinde, sıradan filmler yanında, dikkat çeken, festivallerde ödüller alan filmlerde rol aldı.
1974 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi İkinci Film Ödülü"ne lâyık görülen Süreyya Duru'nun yönettiği ve Bekir Yıldız'ın öyküsünden sinemaya uyarlanan "Bedrana" adlı filmde Perihan Savaş'la paylaştı. 1977 yılında baş rolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara Çarşaflı Gelin" 14'üncü Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" kazandı. 1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, baş rolünü oynadığı, Ömer Kavur'un "Gece Yolculuğu", "En İyi Film Ödülü"nü alırken, Aytaç Arman da "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. Bunları, sinema kariyerinde aldığı diğer ödüller takip etti. İlerleyen yıllarda oyunculuğunu, sinemanın yanında televizyon oyunculuğu ile sürdürdü.
ÖDÜLLERİ
25. Antalya Film Şenliği - 1988, "En İyi Erkek Oyuncu", Gece Yolculuğu
40. Antalya Film Şenliği - 2003, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", Gönderilmemiş Mektuplar
25. Siyad Türk Sineması Ödülleri - 2003, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", Gönderilmemiş Mektuplar
20. Londra Türk Film Festivali - 2015, Yaşam Boyu Başarı ödülü
FİLMOGRAFİSİ
Kara Para Aşk - 2014
Adını Feriha Koydum - 2011
Devrimden Sonra - 2011
Hacı - 2006
Candan Öte - 2006
Düşler ve Gerçekler - 2005
Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey - 2005
Sen Ne Dilersen - 2005
Perçem - 2004
Karşılaşma - 2002
Gönderilmemiş Mektuplar - 2002
Berivan - 2002
Öyle Bir Sevda ki - 2002
Melekler Evi - 2000
Bedel - 2000
Yüzleşme - 1999
Kıvılcım - 1999
Yılan Hikayesi - 1999
Akrebin Yolculuğu - 1997
Bir Umut - 1997
Kurtuluş - 1996
Yaban - 1996
Yer Çekimli Aşklar - 1995
Sahte Dünyalar - 1995
Buluşma - 1994
İz - 1994
Yolcu - 1994
Kurşun Adres Sormaz - 1992
Bekle Dedim Gölgeye - 1990
Gece Yarısı Vurgunu - 1990
Perili Köşk - 1990
Kantodan Tangoya - 1989
Av Zamanı - 1988
Gece Yolculuğu - 1987
Bir Avuç Gökyüzü - 1987
Biri Ve Diğerleri - 1987
Kadının Adı Yok - 1987
Uzun Bir Gece - 1986
İstek - 1986
Sıcak Tatlı Yaz - 1986
Fatmagül'ün Suçu Ne - 1986
Parmak Damgası - 1985
Adı Vasfiye - 1985
Sönmüş Ocak - 1980
Düşman - 1979
Fırat'ın Cinleri - 1977
Güneşli Bataklık - 1977
Ben Sana Mecburum - 1976
Bu Nasıl Dünya - 1976
Ne Haber - 1976
Nereye Arkadaş - 1976
Seni Sevmekle Suçluyum - 1976