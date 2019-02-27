Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu 69 yaşındaki Aytaç Arman, dün tedavi gördüğü İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde vefat etti.

Arman için bugün Beyoğlu Atlas Sineması’nda tören düzenleniyor Törene Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Ercan Kesal, Halil Ergün gibi isimler katıldı.

YARIN MEMLEKETİ ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Usta oyuncu, yarın memleketi Adana'daki Kabasakal Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.

'BİRAZ ÜZÜLEREK GÖÇTÜ BU DÜNYADAN'

Törende konuşma yapan isimler arasında yer alan Kadir İnanır, Arman için, "Aytaç sanatı ve sinemayı gerçekten severek yapan arkadaşlarımı arasındaydı. İdealleri ve çok sevdiği sinema hayatı için yaşadı. Biraz üzülerek göçtü bu dünyadan ama üzülmesine gerek yok; arkadan sinemayı çok iyi yerlere getirecek bir genç nesil geliyor. Mekanı cennet olsun' dedi.

'RESİMLERİ TEK TEK BİRİKTİRİYORUM'

Halil Ergün ise yaptığı konuşmada "Aytaç çok yakın dostumdu, bazen yolda yürürken gittiğimiz mekanlara, kafelere bakıyorum, eskiden oralarda hep tanıdık insanlara rastlardım ama şimdi kimse yok. Aytaç abi de gitti, hepimiz bir gün gideceğiz. Ben katıldığım her cenazenin ardından yakamıza takılan resimleri saklıyorum, bunu da ölene dek saklayacağım' dedi.

İHA



