Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu 69 yaşındaki Aytaç Arman, dün tedavi gördüğü İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde vefat etti.

Arman için bugün Beyoğlu Atlas Sineması’nda tören düzenleniyor Törene Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Ercan Kesal, Halil Ergün gibi isimler katıldı.

YARIN MEMLEKETİ ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Usta oyuncu, yarın memleketi Adana'daki Kabasakal Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.

İHA



