Futbol Aytaç Kara'nın yeni takımı belli oldu! Sezon sonuna kadar kiralık...

Aytaç Kara'nın yeni takımı belli oldu! Sezon sonuna kadar kiralık...

Futbol

Aytaç Kara'nın yeni takımı belli oldu! Sezon sonuna kadar kiralık...

Aytaç Kara'nın, sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralandığı iddia edildi.

04 Şubat 2022, Cuma 13:43 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray forması giyen Aytaç Kara'nın transferinde mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; İzmir temsilcisi, sarı kırmızılı ekipte beklentilerin uzağında kalan Aytaç Kara’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'da 12 resmi maçta toplam 490 dakika süre alan 28 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.


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