Magazin Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'den aşk pozu

Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'den aşk pozu

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Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'den aşk pozu

Kısa bir süre önce aşk yaşadıklarını sosyal medyada ilan eden oyuncu Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in birlikteliği tam gaz devam ediyor. Şaşmaz ile Baysel, objektif karşısında poz verdi. İkili, deniz kenarında çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını sosyal medya üzerinden yayınladı.

20 Ekim 2021, Çarşamba 13:34 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Baht Oyunu' dizisinde başrolleri paylaşan ve setteki arkadaşlıkları aşka dönüşen Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'den yeni pozlar geldi. İkili, birlikte çekildikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in karelerine; Damla Colbay, Hande Subaşı ve Tuğçe Açıkgöz gibi ünlü isimler yorum yaptı.

BİRLİKTELİKLERİNİ İLAN ETMİŞLERDİ

Öte yandan Aytaç Şaşmaz ile rol arkadaşı Cemre Baysel, aşklarını Instagram hesaplarında "İyi ki!" notunu düşerek paylaştıkları fotoğraflarla ilan etmişti. Şaşmaz, sevgilisini alnına etiketleyerek, birlikteliklerini gözler önüne sermişti.

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