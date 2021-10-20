Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Baht Oyunu' dizisinde başrolleri paylaşan ve setteki arkadaşlıkları aşka dönüşen Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'den yeni pozlar geldi. İkili, birlikte çekildikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in karelerine; Damla Colbay, Hande Subaşı ve Tuğçe Açıkgöz gibi ünlü isimler yorum yaptı.

BİRLİKTELİKLERİNİ İLAN ETMİŞLERDİ

Öte yandan Aytaç Şaşmaz ile rol arkadaşı Cemre Baysel, aşklarını Instagram hesaplarında "İyi ki!" notunu düşerek paylaştıkları fotoğraflarla ilan etmişti. Şaşmaz, sevgilisini alnına etiketleyerek, birlikteliklerini gözler önüne sermişti.