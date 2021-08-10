Magazin Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? Aytaç Şaşmaz hangi dizilerde oynadı?

Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? Aytaç Şaşmaz hangi dizilerde oynadı?

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Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? Aytaç Şaşmaz hangi dizilerde oynadı?

Aytaç Şaşmaz, Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenen Baht Oyunu dizisine Bora karakteri ile dahil oldu. Oyunculuğu ile göz dolduran genç oyuncunun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. İşte, Aytaç Şaşmaz hakkında merak edilenler.

10 Ağustos 2021, Salı 23:43 Son Güncelleme:
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Yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın hayatı hakkında merak edilenler internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? Aytaç Şaşmaz hangi dizilerde oynadı?

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aytaç Şaşmaz, 1994 yılında İstanbul’da doğmuştur. Genç oyuncu 1.80 metre boyunda, 77 kilodur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

2017-2019 yılları arasında Söz dizisinde boy gösteren Aytaç Şaşmaz dizi bittikten hemen sonra Hekimoğlu dizisinde yer almış ve ikinci dizisinde başrol olarak yer almıştır.

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