Magazin Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

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Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde ‘Emre’ karakterine hayat veren oyuncu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı. Şaşmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

12 Nisan 2021, Pazartesi 11:00 Son Güncelleme:
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Başrollerini Kaan Yıldırım, Timuçin Esen, Belçim Bilgin, Damla Colbay, Ebru Özkan, Okan Yalabık ve Aytaç Şaşmaz’ın üstlendiği ‘Hekimoğlu’ dizisinin oyuncularından Aytaç Şaşmaz’da koronavirüs tespit edildi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Dizi çekimlerine ara veren şaşmaz evinde karantina altında bulunuyor. Aytaç Şaşmaz, sosyal medya sayfasından sağlık durumuyla alakalı sevenlerine bilgi verdi. Şaşmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim, çok şükür iyiyim. Karantinamın 9. günündeyim. Yarın her şey geçecek. Kavuşturulmuş eller sayıların bu kadar çok arttığı bu günlerde lütfen maske takıp, önemlerinizi almayı unutmayın!”


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