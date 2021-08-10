Magazin Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören genç kız baygınlık geçirdi

Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören genç kız baygınlık geçirdi

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Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören genç kız baygınlık geçirdi

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Baht Oyunu'nda Bora karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören genç kız, heyecandan fenalaştı.

10 Ağustos 2021, Salı 21:28 Son Güncelleme:
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Baht Oyunu dizisinde Bora karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz, önceki gün sevenleriyle bir araya geldi. Bir hayranı, Şaşmaz'ı karşısında görünce heyecandan fenalaştı. Nefes almakta zorluk geçen genç kız için, ambulans çağrıldı.


https://www.instagram.com/p/CSZAYDrFv6_/?utm_source=ig_web_copy_link


"İLK ADIMI LİSEDE ATTIM"

Aytaç Şaşmaz, oyunculuk kariyerine nasıl adım attığını geçtiğimiz günlerde anlatmıştı: Lisedeydim, bir gün sınıfta otururken okulumuzun edebiyat hocası Tülay İnce yanıma geldi. Okulun festivali için hazırlanan tiyatro oyununda rol almamı istediğini söyledi ve katıldığımız tiyatro festivalinde birinci olduk. Sonrasında ben Manisa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nda kursiyer olarak başladım. Bu serüvenin ilk adımını böylece atmış oldum.

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