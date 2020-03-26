Türkiye Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması da virüse yakalandı

Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması da virüse yakalandı

Türkiye

Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması da virüse yakalandı

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması da virüse yakalandı.

26 Mart 2020, Perşembe 11:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman’ın doktoru ve korumasının da korona virüse yakalandığı öğrenildi. Yalman'ın doktoru ve koruması yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koruması ve doktorunun da korona virüse yakalandığı öğrenildi. Aytaç Yalman’ın korona virüs saptanan doktoru ve koruması yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İHA


İlgili Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye para cezası


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Berlin’de 3, Madrid’de 1825 kayıp...
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Evde kalmak için önce hayatta kalmak gerek!
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Almanya ve G. Kore
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kanal İstanbul için rekonstrüksiyon ihalesi yapıldı