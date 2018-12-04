Aytemiz Alanyaspor, Kahramanmaraşspor'u farklı yendi: 7-2
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında ağırladığı Kahramanmaraş'ı 7-2'lik skorla mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, sahasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor'u 7-2 mağlup etti.
Goller: Dk. 34 Junior Fernandes (Penaltıdan), Dk. 51 Bobo da Silva, Dk. 59 Taha Yalçıner, Dk. 80, Dk. 83 ve Dk. 86 Lucas Villafanez, Dk. 90+2 Ioannis Maniatis (Aytemiz Alanyaspor); Dk. 45 Mehmet İncebacak, Dk. 58 Hurşit Taşcı (Kahramanmaraşspor)
Kırmızı Kart: Dk. 29 Burakcan Kunt (Kahramanmaraşspor)