Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Mücadelede dakikalar henüz 7'yi gösterirken Baiano'nun sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topu Papiss Cisse filelerle buluşturdu. Ağlara giden top, önce ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmasa da hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarıyla golü verdi ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Kronometreler 41'inci dakikayı gösterirken Strahil Popov, Jorge Campos'a yaptığı sert hareket sonrası önce sarı kart, ardından da VAR uyarısıyla kırmızı kartla cezalandırıldı ve Kasımpaşa 10 kişi kaldı.

Devre arasına 1-0 önde giren Alanya, ikinci yarıda da golü erken buldu. Sağ kanattan Baiano'nun yaptığı ortada topu muhteşem bir kafa vuruşuyla filelere gönderen Cisse, hem kendisinin hem de takımının 2'nci golünü kaydetti.

Karşılaşmada son sözü ise 89'uncu dakikada oyuna sonradan giren Josef Sural söyledi ve Alanyaspor, 3 puanı 3 golle aldı. Bu sonuçla Kasımpaşa, ligin ikinci yarısında çıktığı 6. maçtan da yenilgiyle ayrılırken Alanyaspor da puanını 31'e çıkararak sıralamada rakibini altına aldı.

Kaynak: Fanatik