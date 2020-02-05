Aytemiz Alanyaspor kupada Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk etti. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan ev sahibi ekip, rövanş için büyük avantaj elde etti.
05 Şubat 2020, Çarşamba 22:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
50. dakikada Efecan’ın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Bakasetas’ın yerden şutunda kaleci Okan topu kontrol etti.
54. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse, topu kaleye göndermek isterken, Marcao araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
55. dakikada Alanyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında Caulker’ın indirdiği topu Fernandes rövaşeta ile filelere gönderdi. 2-0
70. dakikada Jimmy Durmaz’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Okan topu kontrol etti.
Goller: Bakasetas (dk. 20), Fernandes (dk. 55) (Aytemiz Alanyaspor),
Sarı kartlar: Bammou, Tzavellas, Caulker, Ceyhun, Bakasetas, Siopis (Alanyaspor), Taylan, Lemina, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener, Ömer Bayram (Galatasaray)
ANTALYA (İHA)