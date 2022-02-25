Magazin Ayten Erman hayatını kaybetti

Ayten Erman hayatını kaybetti

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Ayten Erman hayatını kaybetti

Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören usta oyuncu Ayten Erman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

25 Şubat 2022, Cuma 01:32 Son Güncelleme:
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Sanat dünyasını yasa boğan acı haber. Sevilen oyuncu Ayten Erman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Ayten Erman, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanı sıra Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ile müzikallerde roller almıştır.

Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Cennet Mahallesi (2004), Kaygısızlar (1994) ve Bombacı (1988) gibi yapımlarla tanınmıştır.

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)

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