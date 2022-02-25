Ayten Erman kimdir? Ayten Erman neden öldü, hastalığı neydi?

Oyuncu Ayten Erman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Erman, Tosunpaşa, En Büyük Şaban, Aile Şerefi gibi pek çok başarılı filmde boy gösterdi.

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Erman, 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde yer aldı. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu olan oyuncu, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın da ablasıdır. Erman, 24 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da koronavirüs nedeniyle 86 hayatını kaybetti.