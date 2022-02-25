Ayten Erman kimdir? Ayten Erman neden öldü, hastalığı neydi?
Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın da ablası olarak da bilinen Ayten Erman kimdir, Ayten Erman kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü? soruları merak edilir oldu. İşte usta oyuncu hakkında merak edilenler...
25 Şubat 2022, Cuma 01:37 Son Güncelleme:
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Oyuncu Ayten Erman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Erman, Tosunpaşa, En Büyük Şaban, Aile Şerefi gibi pek çok başarılı filmde boy gösterdi.
Erman, 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde yer aldı. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu olan oyuncu, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın da ablasıdır. Erman, 24 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da koronavirüs nedeniyle 86 hayatını kaybetti.