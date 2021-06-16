Ayurvedik diyet nedir, nasıl yapılır?

Zayıflama söz konusu olduğunda her gördüğümüz diyetin mucizevi bir etki edeceğine inanabiliyoruz. Özellikle son yıllarda giderek çoğalan bu diyetlerden bazıları, yanlış uygulandığında sağlığa ciddi zararlar verebiliyor. Peki 5 bin yıllık bir Hint öğretisi olan Ayurveda'ya bir şans vermeyi denediniz mi? Ayurvedik beslenme ya da Ayurvedik diyet olarak adlandırdığımız bu sistem egzersiz, meditasyon ve uyku ile beslenmeden oluşuyor. Bu dört unsur, enerjinizi dengelemek, sağlıklı ve zinde olmak için gerekli.

Ayurveda öğretisinde, hepimizin doğuştan gelen bir mizacı olduğuna inanılır. Bu mizaca ise Dosha deniyor. Zihinsel ve fiziksel sağlığımızı korumak için dengeli olmamız son derece önem taşıyor. Dosha'sını bilen, dengeli kalmayı da öğrenir. Ayurvedik beslenmeye geçebilmek için öncelikli olarak Dosha'nızın ne olduğunu öğrenmeniz gerekiyor.

AYURVEDİK BESLENMEDE UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER

Ayurvedik beslenmede, yiyeceklerle ruhsal bir bağ kurmak önerilir. Yiyecekler sayesinde sağlıklı bir hayata kavuşabilirsiniz. Ayurvedik beslenmede uzak durmanız gereken besinler ise şöyle:

İşlenmiş yiyecekler

Konserve

Mikrodalgada pişirilen besinler

Ayurvedik beslenmede gıdaların taze olması son derece önemli. Beslenme rutininizde tatlısından acısına, ekşisinden tuzlusuna kadar tüm tatların mevcut olması gerekir. Ayurvedik beslenmede, vücudunuzun yiyeceklere verdiği tepkiye göre yiyecek seçimi yapmanız teşvik edilir.

AYURVEDİK BESLENMENİN FAYDALARI

Doğru yiyecekleri yemeniz, bağışıklık sisteminizin gelişmesini, sindirim ve boşaltım sisteminizin iyileşmesini ve enerjiyle dolmanızı sağlar.

Ayurvedik diyette işlenmiş gıdalara yer olmadığı için dolaylı olarak obezite, kalp ve yüksek tansiyon rahatsızlıklarından da uzaklaşmış olursunuz.

Ayurvedik beslenme, yavaş yemeyi ve doyunca bırakmayı öngördüğünden kilo vermenize de yardımcı olabilir.







