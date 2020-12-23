Ayva hem görünümü hem de tadı açısından çok tercih edilen meyve çeşitlerinden birisidir. Bu meyvenin lezzetli olmasıyla beraber insan sağlığı bakımından da yararlıdır. Ayva çekirdeği de bu konuda ön plana çıkmaktadır. İnsan vücudundaki zararlı serbest radikallerin azalmasına yardımcı olarak strese karşı koruma sağlıyor. Bunun dışında bağışıklık sistemini de güçlendiren bu meyvenin C vitamini açısından çok zengin olduğunu belirtmek kesin olacaktır. Ayva çekirdeği jeli ile yapılan maske sayesinde cilt sorunları da giderilebilir.

Ayva çekirdeği maskesi nasıl yapılır?

Ayva çekirdeği maskesi için; 7 gram ayva çekirdeği, 1 su bardağı suya ihtiyaç vardır. Bununla beraber maskenin yapılması için suyun kaynatılması gerekir. Daha sonra ayva çekirdekleri, kaynayan suya atılarak 15 dakika boyunca kaynatılmalıdır. Kaynadıktan hemen sonra başka bir kabın içerisine ılınması adına konulmalıdır. Ayva çekirdeği maskesi soğuduğu zaman jöle kıvamını almalıdır.

Ayva çekirdeği jeli ne işe yarar?

Ayva çekirdeği jelinin faydaları;

- Ayva çekirdeği jelinin cildi sıkılaştıran bir özelliği bulunur. Daha canlı ve sıkı bir cilt için kullanılabilir.

- Akne, sivilce, siyah nokta, leke gibi cilt sorunlarını gidermek adına çözüm aranıyorsa, ayva çekirdeği jeli birebir bir çözüm olacaktır.

- Solgun ve cansız bir cilt varsa, ayva çekirdeği jeli parlaklık ve canlılık katacaktır.

- Ayva çekirdeği jeli, bebeklerin en önemli problemi olan pişik soruna çözüm olacaktır. Ayva çekirdeği jeli, bebeklerde bulunan pişikleri kısa zamanda iyileştirecektir.

- Ayva çekirdeğinde bol bol vitamin bulunmaktadır. Bu vitamin ile cilt korunur ve yenilenir.

- Uyku sorunu yaşayan bireylerde, göz etrafında şişlikler ve morluklar bulunur. Ayva çekirdeği jeli ile bu sorundan kurtulmak mümkündür.

- Ayva çekirdeği jeli; yalnızca yüz adına değil vücudun herhangi bir bölümünde oluşan çatlaklar adına etkili olacaktır. Bilhassa doğumdan sonra oluşan çatlaklara oldukça önemli bir faydası vardır. Kimi zaman topuklarda ve dirseklerde yaşanan çatlamalar, ayva çekirdeği jeli ile onarılabilir.

Ayva çekirdeği jeli ne kadar bekletilmeli ve kullanılmalıdır?

Ayva çekirdeği jeli, yüzde 20 dakika boyunca bekletilebilir. Ardından durulayıp kurulama uygulamaları gerçekleştirilebilir. Ayva çekirdeği jeli, hafta içerisinde 2 defa kullanılması önerilmektedir. Daha fazla kullanılması, kişinin cildinde dokulara zarar verebilmektedir. Cilde bakım yapmak yerine zarar vermek mümkün olabilir. Bundan ötürü de fazlaca kullanılması tavsiye edilmez.

Ayva çekirdeği jeli göz altına uygulanır mı?

Ayva çekirdeği jeli ile göz etrafında oluşan morlukların giderilmesi mümkündür. Bu yüzden dikkatli bir biçimde gözaltına sürülmesi gerekir. Göz içerisine değdirmeyerek kullanılacak ayva çekirdeği maskesiyle kısa zamanda istenmeyen durumları yok etmek kesindir. Uykusuz kalınan günlerde oluşan morluklar, yaşa bağlı olarak oluşan kırışıklıklar ve şişlikler ayva çekirdeği jeli ile giderilebilir.

Ayva çekirdeği maskesi cildi sıkılaştırır mı?

Ayva çekirdeği maskesi ile hazırlanan jel ile ciltte bulunan sivilcelerden kurtulmak mümkündür. Bunun dışında doğum lekesi, güneş lekesi, sivilce gibi olumsuz durumlardan da ayva çekirdeği maskesi sayesinde kurutulmak kesin olacaktır. Ayva çekirdeğinin içerisinde yer alan büzücülük özelliği ile kişi cildini sıkılaştıracaktır. Bununla beraber genç bir görüntüye kavuşulacaktır. Ayva çekirdeği maskesi, cilt açısından oldukça faydalı bir maskedir.





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