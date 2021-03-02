Meyvesi ayrı güzel, çiçeği ayrı güzel olan ayva ağacı kusursuz bir bitki. Doğru bakımı ve sulanması yapıldığında uzun yıllar yaşar. Peki, ayva çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Ayva çiçeği hikayesi nedir? Merak edilenler haberimizde.

AYVA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Ayva meyvesiniz dikkatli bir şekilde ikiye ayırın ve içerisinde bulunan çekirdekleri dikkatlice, hasar vermeden keselerinden çıkarın.

Ayıkladığınız bu ayva çekirdeklerini, su ile doldurduğunuz bir bardağın içerisine koyun. Hazırladığınız bu karışımı 2 gün bekletin.

Yaklaşık 48 saat kadar bekletmiş olduğunuz bu karışımı incelediğinizde, bardakta bulunan suyun jel haline geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Tabi bizim için önemli olan jel değil çekirdeklerdir.

Küçük bir saksı hazırlayın ve içerisine 1 parmak kadar boşluk şekilde bahçe toprağı ile doldurun.

Jel haline gelmiş olan suyun içerisinde bulunan ayva çekirdeklerini bir kaşık aracılığı ile çıkarın.

Saksının üst kısmına ayva çekirdeklerini aralıklı bir şekilde yerleştirin.

Saksıya koyduğunuz çekirdeklerin üzerine ise yaklaşık bir parmak kalınlığında toprak ile kapatın. Toprak miktarının fazla olmaması çok önemli bir ayrıntıdır.

Ekim işlemi bittikten sonra ayva bitkisinin can suyunu vermeyi lütfen ihmal etmeyin.

Saksı seçimi: Her ne kadar evde ayva yetiştirmek istesek de, doğası gereği oldukça büyük olan bu bitkiyi bahçeye aktarmak gerekecektir. Bu sebeple geniş bir saksı tercih edebilirsiniz. İlk aşamada 5 ile 10 litre arasında bir saksı yeterli olacaktır.

AYVA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Uzmanlara göre ayva yaprağı ve ayva çekirdeği öksürük, kalp, karaciğer, boğaz, mide böbrek gibi birçok derde deva oluyor.



