Yemeklerden önce 1 kase tüketenler hızla kilo veriyor

İnanılmaz şekilde kilo verdiren meyvemiz ayva! Ayva zayıflatır mı diye sormayın. İçeriğindeki güçlü bileşenler, az kalorili çok lifli yapısı sayesinde basit bir kaç kuralla hızla kilo vermeye başlayabilirsiniz.

Mineral ve vitamin deposu olan ayva, tüm bunların yanında metabolizmanızın da hızlanmasını sağlıyor. İçeriğindeki antioksidanlar ve antiinflamatuar yapısı sayesinde cilt, kalp ve sindirim sağlığına önemli katkılarda da bulunuyor.

Pratik ve bir o kadar etkili!

Tok tutuyor, iştah kesiyor, metabolizmayı hızlandırıp aynı zamanda kabızlığın önüne geçiyor. İdrar söktürücü özelliğinden dolayı vücuttaki ödemin doğal yoldan giderilmesini sağlıyor. Ayva diyeti ile hızla kilo verirken ayvanın faydaları ile vücudunuzu sağlıklı tutabilirsiniz.

AYVANIN FAYDALARI

Besin değerleri bakımından zengindir . Yaklaşık 15 mg C vitamini içeriyor olsa da B1 ve B6 vitaminleri, Bakır, Demir, potasyum ve magnezyum minerallerini içerir.

. Yaklaşık 15 mg C vitamini içeriyor olsa da B1 ve B6 vitaminleri, Bakır, Demir, potasyum ve magnezyum minerallerini içerir. Güçlü antioksidanlar içerir. Ayva ile ilgili faydaların çoğu, meyvenin zengin antioksidan kaynağına bağlanabilir. Quercetin ve kaempferol gibi flavonoller de dahil olmak üzere ayva da çok güçlü antioksidanlar vardır. Antioksidanlar metabolik stresi azaltır, iltihabı azaltır ve hücrelerinizi kararsız moleküller olan serbest radikallerin zararlarına karşı korur.

Ayva ile ilgili faydaların çoğu, meyvenin zengin antioksidan kaynağına bağlanabilir. Quercetin ve kaempferol gibi flavonoller de dahil olmak üzere ayva da çok güçlü antioksidanlar vardır. Antioksidanlar metabolik stresi azaltır, iltihabı azaltır ve hücrelerinizi kararsız moleküller olan serbest radikallerin zararlarına karşı korur. Sindirim sorunlarını giderir . Sindirim sistemini dengeler ve geliştirir. Son araştırmalar, ayva özünün bağırsak dokusunu ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları (IBD) ile ilgili hasara karşı koruyabileceğini düşündürmektedir.

. Sindirim sistemini dengeler ve geliştirir. Son araştırmalar, ayva özünün bağırsak dokusunu ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları (IBD) ile ilgili hasara karşı koruyabileceğini düşündürmektedir. Mideyi güçlendirir : Ayvalardaki bitki bileşiklerinin mide ülserlerini önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir.

: Ayvalardaki bitki bileşiklerinin mide ülserlerini önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir. Asit reflü semptomlarını azaltabilir.

Bazı alerjik reaksiyonlara karşı koruma sağlayabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

AYVA ZAYIFLATIR MI?

100 gramlık bir ayvanın kalorisi yalnızca 56'dır. Lif oranı yüksek olan ayva diyet listelerinde kendisine en çok yer bulan meyvelerden biridir. Ayva'nın kalorisi son derece düşüktür, buna rağmen lif ve önemli besin bileşikleri bakımından yüksektir. Bol bol ayva yediğinizde bile kolay kolay kilo almazsınız ve hatta beslenme şeklinize göre hızla zayıflama imkanınız bile var.

Bu lifler, gastrointestinal sisteminizin daha verimli ve düzenli çalıştığı anlamına gelir. Sindirim sağlığınızı iyileştirerek daha fazla enerjiye sahip olacak ve fazla kilolarınızı azaltacaksınız

Ayva, içeriğindeki bileşenler sayesinde metabolizmanızı hızlandırır ve daha çok kalori yakmanıza destek olur. Tok tuttuğu için kolay zayıflamaya katkı sağlar. Sindirim sistemi üzerindeki önemli etkileri sayesinde kilo vermenizi kolaylaştırır.





İşte ayva diyeti ve ayva detoksu yapılışı...

AYVA DİYETİ

Ayvayı beslenmenizi ekleyerek bir çok faydasından yararlanabilirsiniz ancak hızla kilo vermek istiyorsanız ayva diyetlerinden birine göz atmanız gerekebilir. Ayva ile zayıflamak temelinde ara öğün ya da bir öğün yerine ayva tüketmek prensibine dayanır. İsterseniz 7 günlük ayva diyeti yaparak rahatça kilo verin ya da 2 günlük ayva detoksu ile hızla fazla kilolardan kurtulun.

Ayva diyetini yaparken daha fazla kilo vermek için, öğünlerinizde sağlıklı beslenmeli ve daha fazla hareket etmelisiniz.

Ayva diyeti yaparken, daha fazla kilo vermenizi sağlayacak ipuçları için okumaya devam edin.

7 GÜNLÜK RENDELENMİŞ AYVA KÜRÜ

Rendelenmiş ayva ve tarçın kürünü 7 gün boyunca akşam yemeklerinden 1 saat önce tüketmelisiniz.

Bu kür ile 1-2 kilo vermek için akşam yemeklerinden sonra bir şey yemelisiniz.

Daha çok kilo vermeniz mümkün ancak ayva küründen sonra çok hafif bir akşam yemeği tercih edin.

Malzemeler

1 ayva

1 limon

1 kaşık tarçın

2 ceviz

Hazırlanışı

1 ayva kabuklarıyla birlikte rendeleyin. Üzerine 1 limonu sıkarak iyice karıştırın

Üzerine 1 kaşık tarçın ve kırılmış 2 ceviz ekleyin

Akşam yemeğinden önce tüketin

Her seferinde taze hazırlayın.





2 GÜNLÜK AYVA DETOKSU

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı'nın tarifini verdiği 2 günlük ayva detoksu ile yemekleri fazla kaçırdığınız zamanlardan sonra vücudunuzu arındırmak ve fazla kilolardan hızla kurtulmanızı sağlayabilirsiniz. Detoksu 2 gün boyunca tam olarak uygulamalısınız.

Sabah: 2 yumurta + 2 peynir ve yeşillikler

Öğle: 1 tabak sebze yemeği

Ara Öğün: 1 avuç kuruyemiş

Akşam: Ayva detoksu

1 ayva

yoğurt

1 limon

Bir ayvayı rendelenip 2-3 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın. Üzerine yarım limon sıkın ve akşam yemeği olarak tüketin.

Uyarı: Bu tarz detoks beslenme biçimlerinin; kronik hastalığı olan, hamile ya da emziren kişiler tarafından yapılması önerilmez.

﻿﻿﻿﻿﻿ KİLO VERMENİZİ HIZLANDIRACAK İPUÇLARI

Kahvaltıyı atlamayın: Protein ve lif yüklü kahvaltılar tok hissetmenizi sağlar.

Protein ve lif yüklü kahvaltılar tok hissetmenizi sağlar. Basit karbonhidratlardan kaçının: Poğaçalar, börekler ya da makarnalar hızla yeniden acıkmanızı sağlar bu da size kilo aldırır.

Poğaçalar, börekler ya da makarnalar hızla yeniden acıkmanızı sağlar bu da size kilo aldırır. Öğünlerinize bol sebze ekleyin: Sebzeler sizi tok tutan az kalorili yiyeceklerdir. Öğünlerinize bol bol sebze ekleyerek dilediğinizce tüketin.

Sebzeler sizi tok tutan az kalorili yiyeceklerdir. Öğünlerinize bol bol sebze ekleyerek dilediğinizce tüketin. Daha çok salata yiyin: Her öğünde önce yeşilliklere ve salatalara yer verin.

Her öğünde önce yeşilliklere ve salatalara yer verin. Beyaz ekmeği kesin: Tam tahıllı ekmeklere geçmek sağlığınız açısından da bir çok fayda sağlar.

Tam tahıllı ekmeklere geçmek sağlığınız açısından da bir çok fayda sağlar. Daha fazla ve dengeli su için: Su içmek metabolizmanızın uygun şekilde çalışmasını sağlar ve kilo vermenizin önündeki engelleri kaldırır.

Su içmek metabolizmanızın uygun şekilde çalışmasını sağlar ve kilo vermenizin önündeki engelleri kaldırır. Şekeri azaltın: Şeker vücudunuz için oldukça zararlıdır. Şekeri hayatınızdan çıkararak kilo verirken sağlık kazanırsınız.

Şeker vücudunuz için oldukça zararlıdır. Şekeri hayatınızdan çıkararak kilo verirken sağlık kazanırsınız. Sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin: Kuruyemişler, kuru meyveler, yoğurt, yulaflı tahıllı kurabiyeler harika olabilir.

Kuruyemişler, kuru meyveler, yoğurt, yulaflı tahıllı kurabiyeler harika olabilir. Yürüyüş yapın: Günlük attığınız adım sayısını artırarak kilo vermeye başlayabilirsiniz.







