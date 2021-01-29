Yemek Ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Uzun zamandır bilinen ayva dolması tarifi yıllar sonra yine popüler bir lezzet haline geldi. Severek yiyeceğiniz ayva dolması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muhteşem görünüşü ve enfes lezzetiyle ayva dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

29 Ocak 2021, Cuma 13:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle hafızalara kazınan ayva dolması tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için ayva dolması tarifi arıyor ya da ayva dolması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ayva dolması yapılışı, tarifi, malzemeler ve püf noktası...

Ayva dolması tarifi

Ayva dolması malzemeleri

  • 3 adet ayva
  • 500 gram kuşbaşı kuzu eti
  • 2 adet kuru soğan
  • 2 adet sivri biber
  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet limon
  • Tuz
  • Karabiber

Ayva dolması yapılışı

Ayvaları soyup ikiye bölün ve ortalarını oyarak çekirdeklerini çıkarın. Üzerine limon suyu sıkarak ayvaların kararmasını önleyin. Soğanları ve biberleri yemeklik doğrayın. Zeytinyağını kızdırıp soğanları yağda kavurun. Ardından kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Kıymalar suyunu çekince biberleri ilave edin. Ardından kuş üzümü, tuz ve kimyon ekleyip harmanlayın. 10 dakika kadar daha kavurduktan sonra ocaktan alın. Hazırladığınız kıymalı harcı ayvaların ortalarındaki oyuklara doldurun. Un, toz şeker, zeytinyağı ve tuzu bir kasede karıştırıp azar azar su ekleyerek sos kıvamına getirin. Sosu ayvaların üzerine gezdirip karabiber serpin. Kapağını kapatıp tencereyi ocağa alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Arada yemeğin suyunu ayvaların üzerine gezdirerek kısık ateşte yarım saat kadar pişirin.

İlgili Haberler
Ballı börek nasıl yapılır? Ballı börek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktasıGendirme tarifi: Gendirme nasıl yapılır?


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Karayiplerin efsane adası: Küba
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Bağırsak florası testi yaptırmadan probiyotik kullanmayın!
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (29 Ocak 2021)