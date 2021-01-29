Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle hafızalara kazınan ayva dolması tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için ayva dolması tarifi arıyor ya da ayva dolması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ayva dolması yapılışı, tarifi, malzemeler ve püf noktası...

Ayva dolması tarifi

Ayva dolması malzemeleri

3 adet ayva

500 gram kuşbaşı kuzu eti

2 adet kuru soğan

2 adet sivri biber

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon

Tuz

Karabiber

Ayva dolması yapılışı

Ayvaları soyup ikiye bölün ve ortalarını oyarak çekirdeklerini çıkarın. Üzerine limon suyu sıkarak ayvaların kararmasını önleyin. Soğanları ve biberleri yemeklik doğrayın. Zeytinyağını kızdırıp soğanları yağda kavurun. Ardından kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Kıymalar suyunu çekince biberleri ilave edin. Ardından kuş üzümü, tuz ve kimyon ekleyip harmanlayın. 10 dakika kadar daha kavurduktan sonra ocaktan alın. Hazırladığınız kıymalı harcı ayvaların ortalarındaki oyuklara doldurun. Un, toz şeker, zeytinyağı ve tuzu bir kasede karıştırıp azar azar su ekleyerek sos kıvamına getirin. Sosu ayvaların üzerine gezdirip karabiber serpin. Kapağını kapatıp tencereyi ocağa alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Arada yemeğin suyunu ayvaların üzerine gezdirerek kısık ateşte yarım saat kadar pişirin.



