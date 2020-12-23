Göbek yağlarının eritilmesi için düzenli spor yapılarak sağlıklı bir şekilde beslenme sağlanır. O nedenle halk arasında gitmeyen göbek olarak bilinen ayva göbek oluşur. Çoğu kişide ayva göbek görülmektedir. Ayva göbeğin giderilmesi için doğru adımlar izlenmelidir. Hem sağlıklı beslenme hem de egzersiz yapılmalıdır.

Ayva göbek diğer bir ismi ile gitmeyen göbektir. Bu da genel olarak göbeğin hemen altında oluşan hafif bir yağlanma tabakasıdır. Ayva göbek her insanda bulunabilir. Ayva göbeğin boyutu ise kişiden kişiye değişmektedir.

Doğru beslenme ve düzensiz egzersizler ile ayva göbekle de başa çıkılabilir. Vücudu tanıyarak ona göre sağlıklı bir beslenme programı oluşturulmalıdır. Bu sayede ayva göbek de giderilebilir. Ayva göbek görüntüsü estetik açısından olumsuz bir görüntü oluşturabilir. Bunun yanı sıra sağlığı da etkileyen unsurlar arasında yer alır. Kadınların en şikayetçi olduğu ayva göbekten kurtulmak için bazı adımlar izlenmelidir.

Ayva göbeği eritmenin yolları nelerdir?

Ayva göbeği eritmek için öncelikle beslenme alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. Özellikle şeker tüketimini azaltmak ayva göbeği yok etmek için en önemli adımlardan bir tanesidir. Ayrıca ambalajlı ürünlerden, işlenmiş gıdalardan da uzak durulmalıdır. Yapay tatlandırıcı içeren ve asitli içecekler ayva göbeğin en önemli etkenleridir. Çoğu zaman alkol ve sigara tüketimi nedeniyle ayva göbek oluşabiliyor.

Protein ağırlıklı beslenilerek metabolizmanın daha hızlı çalışması sağlanır. Bu şekilde daha fazla kalori yakılır. Tamamen yasaklanmasa da karbonhidrat tüketimi önemli bir ölçüde azaltılmalıdır. Özellikle beyaz unlu ekmek, pirinç ve patatesten de uzak durulmalı. Ayva göbeği eritmek için lifli gıdalar tüketilmeli. Çünkü bu sayede iştah azalır ve uzun süreli tokluk hissi sağlanır.

İşte en etkili egzersizler

Kilo vermek ve ayva göbeği eritmek için en etkili yöntemlerden bir tanesi de düzenli egzersiz yapmaktır. Özellikle göbek çevresinde oluşan yağları ve ayva göbeği yok etmek için squat yapılmalıdır. En temel egzersiz hareketlerinden bir tanesi olan squat kalça ve bacakları şekillendirirken ayva göbeğin de erimesini sağlıyor.

Bütün vücudu aynı anda çalıştıran hareketlerden bir tanesi de şınav çekmektir. Şınav çekerek göbek bölgesi yağlardan kurtulmak mümkün. Göbek çevresi yağları ve ayva göbeği yok etmek için mutlaka mekik çekilmesi gerekir. Bu hareket direkt göbek yağlarını yakmaya yöneliktir. Her gün belli saatlerde yapılan düzenli yürüyüşler de ayva göbeği yok edebilir. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli egzersizler yapılmalıdır.

Ayva göbek ile mücadelede yapılması gerekenler

Ayva göbeği yok etmek için yapılması gerekenlerin başında sağlıklı beslenme geliyor. Ayva göbeğinden ve fazla kilolarından şikayetçi olan kişiler protein ve sebze ağırlıklı bir beslenme tarzını benimsemeliler. Özellikle karbonhidrat ve doymamış yağlardan uzak durulmalıdır. İşlenmiş etler ve paketli gıdalar göbek çevresi yağlanmalarına yol açabilir.

Balık tüketimi ise sağlıklı beslenmenin en önemli kaynaklarındandır. Balık tüketimi arttırılmalı. Kırmızı et tüketiminde daha dikkatli olunmalıdır. Ayva göbeğin gitmesi için kısa süreli diyet programları izlenebilir. Bu diyet süresince sigara ve alkolden de uzak durulmalı. Ayrıca uyanır uyanmaz kahvaltı yapılmamalı. Uyandıktan belli bir süre sonra kahvaltı yapılmalı.

Ayva göbeği eritmek için uygulanan kürler

Ayva göbeği yok etmek için belli başlı kürler uygulanmalıdır. Özellikle toz zencefil ve limon ile yapılan doğal kürler ayva göbeği hızlı bir şekilde eritir. Bunun yanı sıra günlük yeşil çay tüketim miktarını da arttırmak gerekir. Günde en az iki fincan yeşil çay ayva göbeği yok etmek de etkili olabilir.

Düzenli ve sağlıklı yaşam tarzı sayesinde hızlı bir şekilde kilo verilebilir. Aynı zamanda sigara ve alkolden uzak durulmalıdır. Yüksek oranda probiyotik içeren yoğurt ile yapılan ayran da günlük en az bir bardak tüketilmelidir. Bu sayede kolay ve hızlı bir şekilde ayva göbek de eritilmiş olur. Daha sağlıklı da olunur.







