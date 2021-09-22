Elma ve armut gibi gül ailesine (Rosaceae) mensup Ayva tüm kıtalarda sıcak-ılıman ve ılıman iklimlerde yetiştirilmektedir.

Son derece faydalı olan Ayva ağacının meyvesi sonbahar aylarında hasat edilir. Meyveler tamamen olgunlaşana kadar ağaçta bırakılır.

Ayva ( Cydonia oblonga ), Akdeniz ve Asya'nın çeşitli bölgelerine özgü oldukça eski bir meyvedir. Yetiştiriciliği, sevgi ve doğurganlığın sembolü olarak hizmet ettiği antik Yunanistan ve Roma'ya kadar uzanabilir.

AYVE MEVSİMİ NE ZAMANDIR?

Ayva için en ideal mevsim sonbahar sonlarıdır. Meyveler ilk donlardan önce sonbahar mevsiminde hasat edilir ve tüm sağlık faydalarıyla birlikte tüketiciye ulaşır. Yaklaşık 60 kalori olan orta boy bir ayva, sonbahar mevsimi meyvesidir ancak kış boyunca doğal ayva bulmak mümkündür.

AYVA HANGİ AYDA TÜKETİLMELİDİR?

Taze ve doğal ayva yemek, kurutmak ya da kompostosunu yaparak saklamak için en ideal ay sonbahar sonları, tercihen Kasım ayıdır. Mevsiminde doğal yollarla yetişen bir ayva orta düzeyde C vitamini ve bakırın yanı sıra az miktarda B vitamini, demir, potasyum ve magnezyum sağlar. Ayvalar, herhangi bir özel bileşik açısından olağanüstü zengin olmasa da, çok az kalori için çok çeşitli besinler sunar. Bu da onu sonbahar ve kış aylarında bol bol tüketmek için sağlıklı bir meyve yapar.

Yapılan araştırmalar, ayvanın mide bulantısına iyi geldiğini ve öksürük gibi sorunları giderme de yardımcı olabileceğini gösteriyor.











