Ayva reçeli tarifi ve yapılışı: Ayva reçeli nasıl yapılır?

Kahvaltılarda sevilerek yenen ayva reçeli evde kolaylıkla yapılabilir. Reçel severler "ayva reçeli nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız ayva reçeli tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

AYVA REÇELİ TARİFİ

Ayva reçeli malzemeler

1,5 kilo ayva

1 kg+ 1 su barağı toz şeker

Yarım limon suyu

7-8 adet tane karanfil

4 su bardağı su

Ayva reçeli yapılışı

İlk olarak ayvaları yıkayın, soyun ve küp şeklinde doğrayın. Küp küp doğradığınız ayvaların kararmaması için önceden hazırladığınız limonlu suya atın. Büyük bir çelik tencereye ayvaları dökün ve üzerine su ekleyerek ayvalar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Ayvalar yumuşamaya başladığında üzerine suyunu dökmeden şekerin ve karanfilin tamamını ekleyin, şeker eriyene kadar yavaşça karıştırın. Kısık ateşte koyulaşana kadar kaynattığınız ayvaları ocaktan almadan 5-6 dakika önce yarım limonun suyunu ekleyin. Birkaç dakika da böyle piştikten sonra ocağı kapatın. Ocaktan aldığınız reçelin soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurun.



