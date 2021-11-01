Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ayva tatlısı tarifi, birçok kişi tarafından sevilen enfes bir tatlı. Peki, ayva tatlısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ayva tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

AYVA TATLISI TARİFİ

Ayva tatlısı malzemeler

2 adet büyük boy ayva

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1/2 çay bardağı vişne suyu

1/2 adet limonun suyu

1 adet çubuk tarçın

3 karanfil

Üzeri için

Vanilyalı dondurma

Toz Antep fıstığı

AYVA TATLISI YAPILIŞI

Ayvaların kabuğunu soyup ortadan ikiye kesin. Çekirdeklerini çıkarın. Kararmasını önlemek için limonlu su içine ayvaları ve ayva kabuklarını yerleştirin. Geniş tabanlı bir tencereye ayvaları dizin. Her ayvanın üzerine ortalama 2 yemek kaşığı toz şeker serpiştirin. Ardından limon suyu, ayva çekirdekleri, ayva kabukları, su ve baharatları tencereye yerleştirin. Kısık ateşte yumuşayıp, rengi pembeleşinceye kadar pişirin. Kaynayan suyun içerisine vişne suyunu da ekleyin ve kapağını kapatarak bir süre daha pişirin. Ortalama 1 saat sonunda suyunu çeken ayvaları çatal ile kontrol edin. Eğer ayvalar pişmişse ocaktan alın ve ilk sıcaklıklarının geçmesi için 10 dakika bekleyin. Pişen ayvaları servis tabağının içerisine alın. Tencerede kalan suyu süzdükten sonra ayvaların üzerinde gezdirin. Ayvaların en üst kısmına vanilyalı dondurma ve antep fıstığı serpiştirin.



