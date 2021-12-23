Türkiye Ayvacık açıklarında 43 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında 43 kaçak göçmen kurtarıldı

Türkiye

Ayvacık açıklarında 43 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulunan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

23 Aralık 2021, Perşembe 02:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenen kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil Güvenlik ekibi, lastik bottaki 43 kaçak göçmeni kurtardı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale)(DHA)

İlgili Haberler
Gaziantep'te pitbull dehşeti! 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandıİstanbul’da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Küçük bir nabız
Rauf Tamer
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Hakan Çelik
Kaybedilemeyecek kadar büyük bir ülke
Hakan Çelik
Banu Şen
İzmir için çalıştıkça aşkım tutkuya dönüştü
Banu Şen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çorum'da korkunç kaza: 3 kişi ağır yaralandı