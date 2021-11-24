Türkiye Ayvacık açıklarında 91 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında 91 kaçak göçmen kurtarıldı

Türkiye

Ayvacık açıklarında 91 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 lastik bot içerisindeki 91 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

24 Kasım 2021, Çarşamba 02:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele veren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 lastik bot içerisinde kaçak göçmenler bulunduğunu tespit etti. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirlenen 91 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

ÇANAKKALE (DHA)

İlgili Haberler
Yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altına alındıAlkollü şoför kaza yaptı, yol trafiğe kapandı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Madrid ile Ankara’nın stratejik işbirliği adımı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Papa Francis Katolik dünyasını sarsıyor…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Farka dikkat
Rauf Tamer
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı