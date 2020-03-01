Türkiye'den Yunanistan ve Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler sınır kapılarına ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gelerek kaçak yollardan kaçmaya çalışıyor.

Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir sahile gelen 35 kişilik göçmen grubu, şişme bota binerek Midilli Adası'na gitmek için açıldı. Açıldıkları esnada fazla yolcu bulunmasından dolayı ilerleyemeyen botu sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye’den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113." bilgisini paylaştı.



