Pratik ve kolay tatlı hazırlamak isteyenler için oldukça iyi bir alternatif olan lor tatlısı tarifi, Ayvalık bölgesine ait meşhur bir tatlı. Peki, Ayvalık lor tatlısı nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Ayvalık lor tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

AYVALIK LOR TATLISI TARİFİ

Ayvalık lor tatlısı malzemeler

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

Lor tatlısı için:

500 gram taze lor (kaşar loru)

2 adet yumurta

6 yemek kaşığı un

6 yemek kaşığı irmik

1 paket kabartma tozu

AYVALIK LOR TATLISI YAPILIŞI

Şerbeti İçin:

Bir tencereye şekeri ve suyu ilave edin. Şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra ocağa alıp birkaç dakika kaynatın. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Lor tatlısı için:

Taze loru yumuşayana kadar çırpın. Ardından yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Unu, irmiği ve kabartma tozunu da ilave edip yoğurmaya başlayın. Hamurdan küçük parçalar kopararak yuvarlayın ve derin bir tepsiye dizin. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkar çıkmaz, soğuyan şerbeti üzerine dökün. Oda sıcaklığında şerbeti çekmesini bekleyin. Ardından isteğe göre kaymakla ve Antep fıstığıyla birlikte servin edin.



