Ayvalık lor tatlısı tarifi ve yapılışı: Ayvalık lor tatlısı nasıl yapılır?
Ayvalık tatlısı olarak da bilinen Ayvalık lor tatlısı tarifi, yumuşakla sert arası oldukça hafif bir tatlı. Yöresel lezzet sevenler Ayvalık lor tatlısı nasıl yapılır merak ediyor? Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasını ayrı seveceğiniz Ayvalık lor tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
15 Mart 2021, Pazartesi 17:53 Son Güncelleme:
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Ayvalık yöresine ait enfes bir tatlı olan Ayvalık lor tatlısı tarifi kendine hayran bırakıyor. Sevdiklerinize hazırlamak için Ayvalık lor tatlısı tarifi arıyor ya da Ayvalık lor tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ayvalık lor tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
AYVALIK LOR TATLISI TARİFİ
Ayvalık lor tatlısı malzemeleri
- 500 gram tuzsuz lor peyniri
- 4 yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı pirinç unu
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 limon rendelenmiş kabuğu
Şerbeti için:
- 4 su bardağı toz şeker
- 4 su bardağı su
- Yarım limonun suyu
Üzeri için:
- Hindistan cevizi
Şeker, su ve limon suyunu tencereye alıp kaynatın. Kısık ateşte 20 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın. Lor peynirini geniş bir kaseye alın. Yumurtaları ekleyip mikserle çırpın. Şeker, un, pirinç unu, vanilya, kabartma tozu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip karıştırın. Hamuru krema sıkma torbasına doldurun ve yağlanmış tepsiye şekilli olarak aralıklı sıkın. 175 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkardığınız tatlının üzerine soğumuş şerbeti gezdirerek dökün ve 1 saat beklettikten sonra üzerine hindistan cevizi serperek servis yapın.