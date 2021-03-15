Ayvalık yöresine ait enfes bir tatlı olan Ayvalık lor tatlısı tarifi kendine hayran bırakıyor. Sevdiklerinize hazırlamak için Ayvalık lor tatlısı tarifi arıyor ya da Ayvalık lor tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ayvalık lor tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

AYVALIK LOR TATLISI TARİFİ

Ayvalık lor tatlısı malzemeleri

500 gram tuzsuz lor peyniri

4 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 su bardağı pirinç unu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 limon rendelenmiş kabuğu

Şerbeti için:

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Üzeri için:

Hindistan cevizi

Ayvalık lor tatlısı yapılışı

Şeker, su ve limon suyunu tencereye alıp kaynatın. Kısık ateşte 20 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın. Lor peynirini geniş bir kaseye alın. Yumurtaları ekleyip mikserle çırpın. Şeker, un, pirinç unu, vanilya, kabartma tozu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip karıştırın. Hamuru krema sıkma torbasına doldurun ve yağlanmış tepsiye şekilli olarak aralıklı sıkın. 175 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkardığınız tatlının üzerine soğumuş şerbeti gezdirerek dökün ve 1 saat beklettikten sonra üzerine hindistan cevizi serperek servis yapın.



