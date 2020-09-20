Ayvalık Şeytan Softası’nda orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde Şeytan Sofrası olarak bilinen bölgenin alt kesimlerinde orman yangını çıktı. Yangın şiddetli rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine Ayvalık ve Dikili’den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye orman ekipleri de gönderiliyor.

Hakkıbey Yarımadası ve Beydağ

Ayvalık ilçesine bağlı Beydağ ve Hakkıbey Yarımadası’nda orman yangını çıktı.

Saat 21.45 sıralarında Ayvalık ilçesine bağlı Hakkıbey Yarımadası ve Beydağ mevkisinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı.

Söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, çevredeki evler tahliye edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Validen açıklama

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına hızlı şekilde müdahale ettiğini söyledi. Bölgede çok sayıda ekibin çalıştığını anlatan Vali Şıldak, "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz, şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Bölgede yoğun rüzgar var." dedi. Şıldak, yangın bölgesine hareket ettiğini, bölgede incelemelerin ardından net bilgilerin edinileceğini kaydetti.

İHA