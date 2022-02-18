Ayvalık’ta çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik botları Ege Denizi’nde Ayvalık açıklarında iki ayrı lastik botla iki grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaştı.

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri; Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen göçmenleri kurtardı. Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

BALIKESİR (İHA)



