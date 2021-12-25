Türkiye Ayvalık’ta jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Ayvalık’ta jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Türkiye

Ayvalık’ta jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 13 bin adet dolu makaron ve 3 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

25 Aralık 2021, Cumartesi 22:48 Son Güncelleme:
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Ayvalık’ta jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri istihbari çalışmaların ardından kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin ev ve işyerlerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 13 bin adet dolu makaron, 3 kilogram açık kıyılmış tütün ve 2 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçen malzemeye el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İHA

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