Ayvalık’ta 'Mavi Bayrak’lı plaj sayısı 16'ya yükseldi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçen yıl 11 olan Mavi Bayrak sayısı, bu yıl 5 plajın daha ilave edilmesiyle 16'ya yükseldi.
25 Mayıs 2020, Pazartesi 14:08 Son Güncelleme:
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Balıkesir'in gözde turizm merkezlerinden Ayvalık ilçesinde 5 plaja daha Mavi Bayrak verildi. 2019 yılında 7 plaj, 1 marina ve 3 özel yatla birlikte 11 Mavi Bayrak'a sahip olan Ayvalık´ta, bu yıl 5 plaj daha Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Balıkesir'in Erdek ilçesinde 5 plaj, Gömeç ilçesinde 3 plaj, Edremit ilçesinde 7 ve Burhaniye ilçesinde 5 plaja Mavi Bayrak verilirken, Ayvalık en çok Mavi Bayrak alan ilçe oldu.
Mavi Bayrak alan noktalar
- Engürü Tatil Siteleri Batı ve Palmiye plajları
- Belediye Duba Plajı
- Belediye Paşa Limanı Tesisleri
- Belediye Kapri Plajı
- Ortunç Otel
- Badavut Plajı
- Grand Temizel Otel
- Murat Reis
- Sea Resort Beach Hotel
- Sarımsaklı Halk Plajı
- Ayvalık Setur Marina
Çevre eğitimi ve bilgilendirme konusunda 6, yüzme suyu kalitesinde 5, çevre yönetiminde 15, can güvenliği ve hizmetler konusunda 7 olmak üzere toplam 33 kriteri yerine getiren plajlara Mavi Bayrak veriliyor. Ayvalık´ta bu kriterlere uyan 12 plaj, 3 yat ve marina Mavi Bayrak almaya hak kazandı.
Kadri KAYA - DHA