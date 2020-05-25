Balıkesir'in gözde turizm merkezlerinden Ayvalık ilçesinde 5 plaja daha Mavi Bayrak verildi. 2019 yılında 7 plaj, 1 marina ve 3 özel yatla birlikte 11 Mavi Bayrak'a sahip olan Ayvalık´ta, bu yıl 5 plaj daha Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Balıkesir'in Erdek ilçesinde 5 plaj, Gömeç ilçesinde 3 plaj, Edremit ilçesinde 7 ve Burhaniye ilçesinde 5 plaja Mavi Bayrak verilirken, Ayvalık en çok Mavi Bayrak alan ilçe oldu.

Mavi Bayrak alan noktalar

Engürü Tatil Siteleri Batı ve Palmiye plajları

Belediye Duba Plajı

Belediye Paşa Limanı Tesisleri

Belediye Kapri Plajı

Ortunç Otel

Badavut Plajı

Grand Temizel Otel

Murat Reis

Sea Resort Beach Hotel

Sarımsaklı Halk Plajı

Ayvalık Setur Marina

Çevre eğitimi ve bilgilendirme konusunda 6, yüzme suyu kalitesinde 5, çevre yönetiminde 15, can güvenliği ve hizmetler konusunda 7 olmak üzere toplam 33 kriteri yerine getiren plajlara Mavi Bayrak veriliyor. Ayvalık´ta bu kriterlere uyan 12 plaj, 3 yat ve marina Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Kadri KAYA - DHA