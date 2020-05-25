Doğa Ayvalık’ta 'Mavi Bayrak’lı plaj sayısı 16'ya yükseldi

Ayvalık’ta 'Mavi Bayrak’lı plaj sayısı 16'ya yükseldi

Doğa

Ayvalık’ta 'Mavi Bayrak’lı plaj sayısı 16'ya yükseldi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçen yıl 11 olan Mavi Bayrak sayısı, bu yıl 5 plajın daha ilave edilmesiyle 16'ya yükseldi.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 14:08 Son Güncelleme:
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Balıkesir'in gözde turizm merkezlerinden Ayvalık ilçesinde 5 plaja daha Mavi Bayrak verildi. 2019 yılında 7 plaj, 1 marina ve 3 özel yatla birlikte 11 Mavi Bayrak'a sahip olan Ayvalık´ta, bu yıl 5 plaj daha Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Balıkesir'in Erdek ilçesinde 5 plaj, Gömeç ilçesinde 3 plaj, Edremit ilçesinde 7 ve Burhaniye ilçesinde 5 plaja Mavi Bayrak verilirken, Ayvalık en çok Mavi Bayrak alan ilçe oldu.

Mavi Bayrak alan noktalar

  • Engürü Tatil Siteleri Batı ve Palmiye plajları
  • Belediye Duba Plajı
  • Belediye Paşa Limanı Tesisleri
  • Belediye Kapri Plajı
  • Ortunç Otel
  • Badavut Plajı
  • Grand Temizel Otel
  • Murat Reis
  • Sea Resort Beach Hotel 
  • Sarımsaklı Halk Plajı 
  • Ayvalık Setur Marina 

Çevre eğitimi ve bilgilendirme konusunda 6, yüzme suyu kalitesinde 5, çevre yönetiminde 15, can güvenliği ve hizmetler konusunda 7 olmak üzere toplam 33 kriteri yerine getiren plajlara Mavi Bayrak veriliyor. Ayvalık´ta bu kriterlere uyan 12 plaj, 3 yat ve marina Mavi Bayrak almaya hak kazandı. 

Kadri KAYA - DHA 

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