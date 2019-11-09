Soğuk havaların gelmesiyle bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerek. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ayvanın faydaları arasında baş sırayı çekiyor. Tok tutma özelliğiyle de bilinen ayva diyet liselerinin de vazgeçilmezi oluyor. Saçlardan mideye bağışıklık sistemimizden cildimize varana kadar vücudumuz için tam bir şifa deposu olan ayvanın faydalarına bir bakalım.

Ayva nedir?

Yapısı itibariyle sert bir meyve olan ayva, yetiştiği iklimin şartlarına göre yumuşaklık gösterebilir. Daha sıcak iklimlerde yetişen ayvaların daha yumuşak olduğu görülmektedir. Çok eski uygarlıklar döneminde yetiştirilmeye başlanmış olan Ayva, geçmiştin bu güne çok sevilen ve tüketilen meyveler arasındadır. Bu noktada ayvanın geçmişi yaklaşık 4000 yıl öncesine dayanmaktadır.

Ayvanın çeşitleri nelerdir?

Ayva, yöresel farklılıktan dolayı oldukça fazla çeşite sahiptir. Limon ve misket ayvaları en çok bilinen ayva çeşitidir. Ege bölgesi ayva yetiştirme konusunda en üst sıralarda yer alır. Ülkemizde ise en çok yetiştirilen ayva çeşidi eşme, limon ve ekmek ayvasıdır. eşme ayvası Marmara bölgesinde yetişen bir ayva çeşididir. Sulu ve mayhoş bir tadı vardır.

⦁ Bardak ayvası: Ülkemizde Kocaeli tarafında yetişir. Sulu ve mayhoş tadı vardır.

⦁ Ekmek ayvası: Ekmek ayvasının altında başka tür ayvalarda mevcuttur. Ekmek ayvası oldukça iri ve gösterişlidir.

⦁ Demir ayvası: Genellikle yeşilimtırak sarı bir renge sahip olan bu ayva çok sıkı bir yapıya sahip oluğu için demir adını almıştır.

⦁ Şekergevrek: Sap kısmına doğru daralan bir şekli vardır. Kabuğu ince, sulu ve diğerleri gibi mayhoş bir tadı vardır.

⦁ Limon ayvası: En sık rastlanan türdür. Eylül ayının sonlarına doğru olgunlaşmaya başlar.

⦁ Eşme ayvası: Genellikle Marmara bölgesinde yetişir. Orta büyüklükte ve yuvarlak şekle sahiptir.

Ayvanın faydaları nelerdir?

- Vücudu virüslere karşı korur.

- Saçları uzatır.

- Zayıflamaya yardımcı olur.

- Cildi gençleştirir.

- Antioksidan içeriği kanser riskini azaltır.

- Sindirimi kolaylaştırır.

- Kalp damar sağlığını korur.

- Bağırsak hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

- Kansızlığa iyi gelir.

- Kötü nefes kokusunu engellemeye yardımcı olur.

- Vücut gelişimini destekler.

- Bulantı ve kusmayı gidermede yardımcıdır.

- Stres kaynaklı beyin yorgunluğunu giderir.

- Damar sertliği oluşmasını engeller.

- Burun kanamalarını keser.

- Varisleri giderir.

Ayva yaprağının faydaları

Ayva yaprağı demlenip çay olarak kullanıldığında en az ayva meyvesi kadar faydaları vardır. Bir çok hastalığın tedavisinde kullanılır.

- Uykusuzluğu giderir.

- İdrar söktürücü özelliği vardır.

- Böbreklerdeki iltihabı temizlemekte yardımcı olur.

- Göz enfeksiyonlarını giderir.

- Tırnakları parlatır ve olduğundan daha sağlıklı hale getirir.

- Hücrelerin yenilenmesini destekler.

- Üst solunum yolları hastalıklarına iyi gelir.

Ayva meyvesi Türkiye'nin doğu kültüründe et yemeklerinde de kullanıp farklı lezzetler elde etmeye sebep olur. Ayva tatlısı çeşitleri de ülkemizde oldukça sevilen bir tatlı türüdür. Ayva meyvesi çok tüketildiğinde kabızlığa sebep olur. Hamileler ve ilaç tüketen bireyler doktoruna danışıp tüketmelidir. Ayvanın çiğ tüketilmesi daha faydalıdır.

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