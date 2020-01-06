Az sermayeli kârlı işler! İşte bazı örnekler...

Sıcak poğaçalar

Küçük, 3 tekerlekli, kapalı bir el arabası ile mahallenizde sade ve peynirli poğaçalar satabilirsiniz. Sabah saatlerinde ya da akşam iş çıkışı saatlerinde sıcak bir poğaçaya kimse ‘hayır’ diyemez. Yani alıcısı mutlaka var. Gider kaleminiz ise sadece bu küçük araba ve poğaça. İşe başlamak için ise ilk yapmanız gereken 1500-2000 lira arasında fiyatla 3 tekerlekli arabanızı satın almak. Bu tek seferlik bir maliyeti oluşturuyor. Sonra nüfus cüzdanınızla belediyeye başvurup, satış izni alıyorsunuz. Bu izin sizin satış bölgenizi belirliyor. Başvurunuzu e-Devlet üzerinden de yapmanız mümkün.

Fırıncıyla anlaşın

Daha sonra mahallenizin fırını ile anlaşarak poğaçanızı alıyorsunuz. Günde 50 kuruştan 150 poğaçaya 75 lira ödüyorsunuz. Bu da hergün çalıştığınızı düşünürsek, ayda 2 bin 500 lira toplam poğaça giderini oluşturuyor. Bir poğaçayı 1.5 liradan satabiliyorsunuz. Bu durumda günlük kazancınız 225 lira, aylık ise 6 bin 750 lirayı buluyor. Mesleğe adım atarken ihtiyaç duyduğunuz başlangıç sermayesi araba ve poğaça için toplam 4 bin lira. Ayın sonunda net kazanç yaklaşık 3 bin lira.

Seyyar pilavcılık

1000 liraya da 3 bin 500 liraya da seyyar, 3 tekerlekli araba var. Paslanmaz çelik, kaliteli bir araba almak önemli. Günlük satacağınız bir arabayı dolduracak kadar pişirdiğiniz pilav için toplam 200 liralık pirinç, nohut ve tavuk ile peçete, plastik tabak, kaşık ve bardak alıyorsunuz. Bu aylık 6 bin lira maliyet demek. Pilavı alttan ısıtmak için piknik tüp kullanılıyor. 20 TL’ye dolan tüpü, ayda 10 kez doldurduğunuzda aylık gaz maliyetiniz de 200 TL oluyor. Aylık ayran maliyetiniz ise yaklaşık 1000 lira. Başlangıç sermayesi için ortalama 10 bin lira gerekiyor.

Lezzetli para

Pilavı evinizde eşiniz ya da kendiniz hazırlıyorsunuz. Dolayısıyla işçilik maliyeti de yok. Günlük 200 liralık pilav, 500 lira kazandırıyor. Bu da aylık kazancınız toplam 15 bin lira anlamına geliyor. Masrafları çıkardığınızda size ilk seferde 5 bin lira net kâr olarak kalıyor. Ama daha sonraki aylarda araba masrafı olmayacağından aylık net kazancınız 7 bin 500 lirayı buluyor. Bir tabak sade, nohutlu ve tavuklu pilavın fiyatı, ayran dahil istediğiniz çeşide göre 5 TL ile 10 TL arasında değişiyor.

Semt pazarcılığı

İhtiyacınız olan şeyler, 1.5 metre uzunluğunda tahta (tezgah), sebze-meyve, poşet ve terazi. 1 tahtanın maliyeti 25 lira. Tezgah olabilmesi için tahtanın altına mahalledeki marangoza demir yaptırıyorsunuz. Bu da 50 lira ediyor. İkinci el bir tartıyı 400 liraya bulabilirsiniz. Tahta ve tartı sizin sadece başlangıçta yapacağınız bir masraf. 1 kilo poşet 10 lira. Haftalık poşet kullanımınız 125 TL, aylık ise 500 TL ediyor.

Belediyeye kira

Bir pazaryeri buldunuz. Belediyeye kira ödemeniz gerekiyor. Kira da semte, sokağa ve pazaryerinin açık-kapalı olmasına göre değişiyor. Örneğin İstanbul’un Çapa semtinde açık pazaryerinde bir tahta için hatfalık kira 20 lira, Beylikdüzü semtindeki kapalı pazaryerinde ise 200 lira olabiliyor. Aylık kiranız ise 20 liradan hesapladığınızda 80 lira ediyor.

Kazanç 5 bin lira

Pazarda satışınızı yaptınız, bu tahtanın bir hafta sonraki pazar kuruluncaya kadar depoya verilmesi gerekiyor. Tahta başı depodan 'sabah getir akşam götür' taşıma parası 5 lira. Aylık ise 20 lira demek. Muhasebeci ve vegiler dahil aylık toplam harcama 2 bin 200 lira civarında. Bu aynı zamanda size böyle bir işe başlamak için gereken sermaye demek. Pazarcı esnafından aldığımız bilgiye göre masraflar çıkılmış, aylık net kazanç ise mevsime göre 4-5 bin lirayı buluyor.

Çiğköfte bayiliği

Çiğköfte firmaları artık genelde franchise yani bayilik verirken isim hakkı parası istemiyor. Son yıllarda tüketimi iyice artan çiğköftede, bir markanın bayisi olmak artık daha az maliyetli. İsim hakkını aldığınız şirketten çiğköfteyi de günlük olarak satın alıyorsunuz. Bu da küçük bir dükkan için aylık 500 kilogram çiğköfte ve 4 bin lira da maliyet demek. Aylık 2 bin lira da yeşillik ve lavaş maliyeti var.

Mutlaka izin alın

Mahalle arasında bir dükkan açtınız; kirası, vergiler ve stopaj parası toplam 7 bin lira ediyor. 3 bin lira maaşla bir de işçi çalıştırıyorsunuz. Yani aylık toplam gideriniz 16 bin lira. Çiğköfte esnafından aldımız bilgiye göre, mahalle arasında küçük bir dükkanın aylık kazancı ise 22 bin lira civarında. Yani 16 bin liralık gideri çıkardığınızda, kârınız yaklaşık 6 bin lira. Bayilik alıp dükkan açmak için bağlı olduğunuz belediyeden izin gerekiyor.

Tavşankanı çaylar

Meslek sahibi olmak isteyen, emekli ama çalışmaya ihtiyacı olan ya da özel sektörde uzun süre çalışmış ama artık kendi işini kurmak isteyen pek çok kişi için cazip bir seçenek; çay ocağı açmak. Bu işi küçük bir yerde daha geleneksel ya da cadde üzerinde büyük bir dükkanda daha moderleştirerek yapmanız mümkün. Ama az sermaye ile başlayabilmek için mahalle arasında küçük bir dükkana göre hesaplama yaptığımızda; ilk olarak 2 bin 500 liraya bir çay ocağı makinesi almanız gerekiyor.

Ruhsat almanız şart

Aylık çay masrafı 3 bin 500 TL civarında. Şeker tüketimi azalsa da hala kullananlar için aylık 600 lira da şeker gideri var. Aylık elektrik ve su parası 300 lira. 5 adet küçük tahta masa ve tabure için toplam 500 TL ödeniyor. 150 liraya 200 adet çay bardağı alınıyor. Dükkan kirası da 1500-2000 TL arasında. Böylece toplam gider 9 bin lirayı buluyor. Aylık kazanç 14-15 bin lira arasında. Masraflar çıktığında kâr aylık 5-6 bin lira. Çay ocağı açmak için de belediyeden ruhsat almak gerekiyor.

Takı dükkanı

Mahalle arasında küçük bir takı dükkanı açmak istediğinizde, başlangıçta ürün çeşidi olarak en çok satışı yapılan kolye, bileklik, küpe ve anahtarlık almanız yeterli. Zamanla çedinizi artırabilirsiniz. Bu ürünlerden oluşan ayda 6 bin liralık mal alıyorsunuz. Yine 5-6 bin lira civarında dükkan kirası ödüyorsunuz. Elektrik ve su parası 500 TL’yi buluyor. 2 bin 500 TL maaşla bir de işçi çalıştırdığınızda, toplam aylık gideriniz 15 bin lira oluyor. Aylık kazancınız ise 25 bin lirayı buluyor. Yani giderleri çıkardığınızda ayda 10 bin lira net size kalıyor.

Düşük maliyetle başka neler yapabilirsiniz?

✘ Düğün, nişan ve açılış gibi çeşitli organizasyonlara ya da şirketlere yemek (catering) hizmeti verebilirsiniz.

✘ Yazarlık, logo tasarımı, web tasarım, editörlük, online satış gibi freelance işler yapabilirsiniz.

✘ Solucan gübresi üretimi gibi ilginç ve para yapmaya başlayan bir işe yoğunlaşabilirsiniz.

✘ Mantar yetiştiriciliği yapabilirsiniz.

✘ Ofis açarak ya da internet üzerinden yetkin olduğunuz branşta danışmanlık hizmeti verebilirsiniz.

✘ Düğün, nişan ve basın toplantıları gibi etkinliklerde fotoğrafçılık yapabilirsiniz. İsterseniz küçük bir fotoğraf stüdyosu da açabilirsiniz.

✘ Ovarlokçu olabilirsiniz.

✘ Halı yıkama yapabilirsiniz.

✘ İşportacılıkla uğraşabilirsiniz.

✘ El işi yapan kadınlar, ürünlerini pazarda ve AVM’lerde stand açarak veya internet üzerinden satabilir.

GÜLTEN UĞURLU



