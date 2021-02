Kendi işini kurmak isteyen girişimciler için franchising büyük bir fırsat. Franchising, patronluğu hedefleyen küçük yatırımcıların değerlendirebileceği güvenilir, riski düşük en iyi sistem olarak kabul ediliyor. Marttan itibaren yavaş yavaş normalleşmeye geçileceğinin planlandığı bugünlerde, franchise söktörü de hareketlendi. Türkiye genelinde 1500 zincir marka, franchise vermek için 10 bin yeni yatırımcı arıyor.

Bütçenize uygun seçenekler

Hemen hemen her ilde ve her sektörde güçlü bir marka işbirliğiyle, sağlam bir iş kurmak mümkün. Üstelik çoğu marka franchise bedeli almıyor. 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişen maliyetle küçük bir franchise yatırımı yapabilme imkanı da var. Markalar; franshise vererek, bir marka tabelası altında her lokasyonda ürün ve hizmetin aynı kalite sunulmasını sağlıyor. Gıdadan gayrimenkul danışmanlığına, eğitimden perakendeye, mobiyadan otomotive kadar 50’den fazla sektörde franchise veriliyor.

Gıdaya rağbet yoğun

Özellikle gıda, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de franchising konusunda en fazla rağbet gören sektör. Bu yıl da çok sayıda gıda markası 1000’lerce franchise vermek üzere duyurularını yaptı. Bütçenize uygun pide, börek, döner, lahmucun ve çiğ köfte gibi alanlarda franchise almanız mümkün. Bu ürünler, aynı zamanda pandemi nedeniyle kısıtlamalar sırasında dönemsel olarak devreye alınan ‘al-götür’ uygulamasına da cevap verebilmesinden dolayı daha fazla tercih edilebiliyor.

Spor ve güzellik atağı

Gıdanın dışında bu yıl hamle yapması beklenen sürpriz sektörler de var. Franchising Derneği (UFRAD) Başkanı Mustafa Aydın, “Yeni normal ile birlikte belki de pandemide en az iş yapan sektörlerin atağa geçeceğini düşünüyorum. Bunların başında da spor salonları ve güzellik salonları geliyor” dedi.

Bunlara dikkat!

Mustafa Aydın kimlerin, nasıl başvuru yapabileceği ile ilgili şunları söyledi:

Franchise almak isteyen herkes bütçesine göre bir yatırım imkanı bulabilir.

Burada en önemli nokta, sizin için doğru sektör ve markaya karar verebilmek.

Aklınıza yatan belirli bir marka varsa, direkt marka ile iletişime geçebilirsiniz.

UFRAD’ın da destek verebileceği franchise danışmanları ile görüşerek kendiniz için en doğru markayı seçebilirsiniz.

Girişimciye sağladığı faydalar neler?

Markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkanı doğuyor.

Franchise veren marka, girişimciye işletme, kurulum, hizmet gibi konularda eğitim ve uzman personel desteği sağlıyor.

Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı artırılıyor.

Franchise veren marka ile ortak hareket edilerek, girişimcinin karşılaşacağı işletmecilik sorunları minimize ediliyor.

Kuruluş aşamasında leasing gibi kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün oluyor.

Reklam ve tanıtma giderlerinden tasarruf sağlanıyor.

İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün oluyor.