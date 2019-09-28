Az uyuyanları bekleyen tehlike

Amerikan Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Derneği tarafından yayınlanan bir yazıya göre az uymak beraberinde şişmanlama riskini getiriyor. Haftada 4 gece yeterli gece uykusu uyumayan bireylerin şişmanladığı söyleniyor.

Yapılan araştırmada kalori bakımından zengin yiyeceklerle beslenerek 4 gece boyunca 5 saatten fazla uyumasına izin verilmeyen katılımcıların, obeziteye daha açık hale geldiği gözlendi.

Diyebilirsiniz ki biz de kalori bakımından zengin yiyeceklerle beslenmeyiz olur biter! ancak maalesef burada da bir sıkıntı var: Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar kısa uyku süresinin, obezite, hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve bütün sebeplere bağlı mortalite yani ölüm riski arasında ilişki olduğunu gösteriyor.

Bir üzücü bilgi daha verelim: Uzmanlara göre az uykunun açlık hormonu olan leptin seviyesini düşürüyor.

Yani, siz siz olun mutlak yeterli sürelerde uyuyun. Yoksa tüm yollar şişmanlık ve obezite gibi sağlıksız yerlere çıkıyor...