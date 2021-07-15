Kastamonu'nun kuzeybatısındaki doğa ve kültür turizmi ile öne çıkan Azdavay ilçesinde kadınlar, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü için klip çekti. Azdavay Çatak Kanyonu üzerine inşa edilen 450 metre yüksekliğindeki cam seyir terasında çekilen klipte, Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan ve Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek de yer aldı. 15 Temmuz şehitleri saygı ve minnetle anılırken, klipteki Azdavay ilçesi kadınları, coğrafi işaretli yöresel giysileriyle dikkat çekti.

Çekilen klipte dile getirilen 'Şehitler ölmez' satırlarıyla 15 Temmuz'un anlam ve önemine vurgu yapıldı.





Klibin sonunda da ise şu sözlere yer verildi:

"15 Temmuz akşamı darbe girişimine karşı yüce milletimiz; hainlere, çetelere ve düşmanlara karşı unutamayacakları bir ders vermiştir. Doğa turizminin marka şehir Azdavay'ın Çatak Kanyonu Cam Seyir Terasında, vatanımız için şehit olmuş 249 vatan evladına ve kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."

USTA ELLERDE VE AZDAVAY'IN DOKUMA TEZGAHLARINDA HAYAT BULUYOR

Yöresel giysilerin günlük kullanımda halen tercih edilmesi, Azdavay'da yaşayan bir gelenek olarak görülüyor. Tarladan eve günlük hayatın her alanında kullanılan yöresel giysiler aynı zamanda 600 yıllık bir kültürün de ürünü olarak günümüze ulaşıyor. Azdavay’ın dokuma tezgahlarında üretilen giysiler, tamamen el emeği göz nuru ürünler olarak ustaların ellerinde günlük yaşama sunuluyor. Yöresel kıyafetlerin ana öğesi olan takkeler, rengarenk işlemeleriyle dikkat çekiyor. Azdavay yöresel giysileri, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru sonucunda onaylanarak tescil edilmişti.

450 METRELİK CAM TERAS YILDA 100 BİN KİŞİYİ AĞIRLIYOR

Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Azdavay Çatak Kanyonu üzerine inşa edilen ve işletmeciliği Azdavay Belediyesi tarafından yapılan 450 metre yükseklikteki Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası ise 2017 yılında hizmete sunuldu. Yıllık ortalama 100 bin ziyaretçiye panoramik izleme olanağı sunmasının yanında bölgede gelişmekte olan doğa turizmine önemli katkılar sağlıyor.

Ahmet KONANÇ/KASTAMONU, (DHA)